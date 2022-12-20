蔣萬安具備當市長能力？　柯文哲笑答：上任後就曉得了！

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任期將屆滿8年卸任，並交棒給準台北市長蔣萬安；過去柯文哲曾稱，剛上任時前2年任期有如漢獻帝，滿朝都是「曹操、董卓」，但自己超級聰明且用功。今（20日）被問到即將上任的蔣萬安是否具備當市長能力，柯文哲笑稱，等他上任之後，「大家就曉得了！」

柯文哲20日上午召開完市政會議後，按照歷屆市長慣例，進行副市長彭振聲與及一級機關政務首長總辭，並且到台北市政府西大門拍照合影，及接受媒體訪問。

由於過去柯文哲自喻漢獻帝、認真努力才懂市政，被問到近期與蔣萬安交接時，認為蔣萬安是資優生還是一般生？柯文哲表示，很多事情要上任以後才會知道，現在都是假設性問題，「不過我覺得他的團隊不錯，應該上任的障礙會比較少一點。」

媒體追問，那蔣萬安自己本人如何？是否已經具備當市長的能力？柯文哲笑稱，「等到他上任以後，大家就曉得了！」現在還沒開始做，為什麼要預設他人？

另外，蔣萬安20日下午將聽取柯市府團隊的大巨蛋簡報，並期望一年內可以完工營運，是否會給予對方何種意見？柯文哲說，大巨蛋停在那裡，其實已經送去中央審查1年又8個月了，只要中央通過以後，後面都會很容易，大概就剩下試營運計畫而已。