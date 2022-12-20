超商最新「2款療癒熱飲」！蜂蜜栗子牛奶超香濃　奇奇蒂蒂包裝太Q

▲7-11推出冬季2款熱飲新品，「蜂蜜栗子牛奶」有超Q奇奇蒂蒂。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

天氣冷就要喝熱飲溫暖一下，就有超商開賣全新2款「療癒系香濃熱飲」，首推包裝是超Q奇奇蒂蒂的「蜂蜜栗子牛奶」，又甜又濃加熱更好喝，即日起還可享嚐鮮價35元，另一款則是「台東初鹿黑糖拿鐵」，且容量加大、包裝升級，一定要搶喝。

7-11開賣最新「蜜蜂工坊蜂蜜栗子牛奶375ml」，使用蜜蜂工坊香甜蜂蜜加入香濃栗子泥，口味十分有層次，加熱喝更療癒，且包裝還超可愛，奇奇蒂蒂躍上瓶身，即日起至12/27止，還可享嚐鮮價單件35元、2件68元。

▲加熱喝更療癒。



▲台東初鹿拿鐵推出新口味「黑糖拿鐵」。



另外，7-11門市冬季限定的「熱罐機」首推乳含量60%的「台東初鹿拿鐵」，除了去年熱銷的巧克力拿鐵之外，今年加碼推出黑糖拿鐵新口味，包裝新升級還容量加大，冷冷的天喝一罐暖心又暖胃。

▲麥當勞APP限時5天抽買1送1優惠券。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞APP祭出限時「買1送1」優惠，12/21起至12/25止，期間只要完成輪盤任務，連5天都能獲得買1送1券，中獎率100％，首日搶先祭出「4塊辣味麥克雞塊買1送1」，接下來4天則有4塊麥克雞塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等品項等可抽買1送1，提醒優惠券使用期限為7日內。

▲雞塊也有買1送1。