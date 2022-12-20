大薯、麥克雞塊都有！　麥當勞「9大品項買1送1」限時5天搶

▲麥當勞APP限時5天抽買1送1優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸快收！人氣速食店「麥當勞」宣布祭出限時「買1送1」優惠，明（21）日起連5天只要在APP參加輪盤任務，就可獲得「買1送1」優惠券，首日為4塊辣味麥克雞塊買1送1，12月22日至25日則有「8大品項買1送1」，包括4塊麥克雞塊、大薯、豬肉滿福堡、薯餅等通通有，把握機會搶。

▲雞塊也有買1送1。

麥當勞APP於12月21日至12月25日限時5天祭出「買1送1」優惠，期間只要完成輪盤任務，連5天都能獲得「買1送1」券，中獎率100％，首日搶先祭出「4塊辣味麥克雞塊買1送1」，接下來4天則有4塊麥克雞塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等品項等可抽買1送1，提醒優惠券使用期限為7日內。

▲漢堡王限時買1送1。

另，漢堡王即日起至12月31日也祭出「7大夯品買1送1」，優惠品項包括小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、大份辣薯球及大杯可樂，且不限時段及購買次數，可於門市、官網、自助點餐機使用，提醒此活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供。

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