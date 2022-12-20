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只有1500杯！超商首推「阿里山豐山藝伎咖啡」　18間門市獨賣

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY PRIMA開賣限量「阿里山豐山藝伎咖啡」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

再忙也要記得喝一杯好咖啡！就有超商將開賣「阿里山豐山藝伎咖啡」，限量1500杯，只在雙北18家精品咖啡門市販售，阿里山豐山藝伎咖啡入口先是桑椹甜香、黑醋栗味蕾，而尾韻帶出黑巧克力的香濃，且鑑賞價每杯150元，就能好好享用擁有咖啡界香檳美譽的藝伎咖啡。

7-11 CITY PRIMA首度攜手在地農民，與2021年阿里山咖啡菁英交流賽藝伎組入圍獲選莊園合作，推出限量1500杯「阿里山豐山藝伎咖啡」，特別選用「水洗+蜜處理」處理法，入口有桑椹甜香、黑醋栗味蕾，而尾韻則有黑巧克力的香濃，鑑賞價每杯150元，限定雙北18家精品咖啡門市販售。

另外，7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」歡慶4周年，即日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍，耗時超過半年共同研發「CUPPING冠軍美式」、「CUPPING冠軍拿鐵」及「CUPPING冠軍典藏咖啡豆」，2023/1/10前凡購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得Godiva 72%黑巧克力盒。

▲▼7-11不可思議咖啡新品。（圖／7-11提供）

▲即日起至2023/1/10止，只要買2杯冠軍品項，加價20元即可獲得Godiva 72%黑巧克力盒。

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲漢堡王「7大品項買1送1」。（圖／漢堡王提供，下同）

漢堡王祭出「7大夯品買1送1」，優惠品項包括小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、大份辣薯球及大杯可樂，即日起至12/31前通通可以爽吃買1送1，還不限時段及購買次數，可於門市、官網、自助點餐機使用，提醒此活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供。

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲7大夯品買1送1無上限。

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