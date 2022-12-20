明天衝！麥當勞「1人氣品項」睽違4年回來了　限時21天搶吃

▲麥當勞辣味雞塊回來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

終於等到！人氣速食店「麥當勞」超人氣「辣味麥克雞塊」睽違4年回來了，選用超人氣麥克雞塊加入辣椒、白胡椒等辛辣料，再結合以印度Teja辣椒碎片及巴西利葉製成的外層麵衣，打造雙重辣感，鐵粉把握機會衝，明（21）日起限時21天回歸。

麥當勞「辣味麥克雞塊」重磅回歸，是把原味麥克雞塊升級成辣味口感，外層麵衣加進來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，雞肉部分則多放了辣椒、白胡椒等辛辣料，每一口都能吃到內外雙重辣感，滿足愛吃辣的速食控，12月21日起至2023年1月10日限時21天快閃開吃，且開賣首日於APP玩轉盤遊戲還可領「4塊辣味麥克雞塊買1送1」優惠券1張，人人都有，小確幸要好好把握。

▲肯德基最新酪雪繽紛奶香脆雞限時吃。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基即日起至2023年1月9日也推出期間限定「酪雪繽紛奶香脆雞」，選用超人氣咔啦脆雞搭配洋蔥、起司、酸奶油調製的香濃雪花乳酪粉，最後撒上洋香菜、紅辣椒碎片增添風味，每一口都能吃到濃郁起司奶香結合洋蔥甜香，還有多汁雞肉，罪惡爆表，趕緊衝嚐鮮。

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