陳雅譽／慎防重複扣款詐騙

▲詐騙集團會假冒電商客服來電，表示因人為操作失誤或遭駭客入侵，導致用戶的信用卡誤設為分期付款，而這些都是詐術。（圖／視覺中國CFP）

據新聞報導，2022年5月間，某徐姓男子在台北市文山區某超商內的ATM，一邊接聽電話、一邊操作ATM，經文山第二分局興隆派出所警員獲報後抵達現場，成功攔阻一場詐騙。

近年因詐騙集團猖獗，相信許多人都接過電子商家提醒客戶：「XX不會通知您付款錯誤，如有即為詐騙，請勿上當」等警訊。可見詐騙集團盜取網路商家訂單資料，再藉由訂單資料向客戶施詐之狀況頻繁。

詐騙集團常假冒知名電商客服人員，表示因人為操作失誤或遭駭客入侵，導致用戶「信用卡誤設為分期付款」，或「會員資料誤設為VIP」，要求顧客盡速處理，以避免損失加劇。為避免驚慌失措下作出錯誤判斷，請冷靜思考以下問題：

ATM是透過財金資訊股份有限公司提供金融機構與用戶間的跨行金融交易平台，並未與各別電子商家的訂單系統、會員系統連線。因此，操作ATM絕無可能解除信用卡重複付款或會員資料設定錯誤。相反的，凡自稱可以透過ATM來解除設定者，應屬詐騙手法。

正常電子商家在架設購物網頁時，只可能以購物車中商品數量乘以單價來收取款項，絕無可能有讓消費者誤將單一商品勾選為重複扣款之可能。因此，倘有重複扣款情形發生，絕對是出於電子商家網頁設計的bug或遭駭客所為。若是出於網頁設計疏失，法律上，縱使消費者不主動操作ATM，店家也必須接受消費者退貨、退款之請求。倘若是遭駭客入侵導致重複扣款，則這類犯罪行為將嚴重影響電商信譽及客戶的權益，電商必定要向警方報案，以盡早阻止損害擴大。

如接獲自稱遭駭客入侵導致重複扣款來電，大可直接詢問電商向何警局報案？報案單流水號？承辦員警為何人？接著透過網路查詢該處警局電話，再去電詢問警局是否確有該報案資料？切勿利用電商客服提供之電話號碼詢問，以免兩方串通，無法確實查證。

如確實遭駭客入侵，則因《個人資料保護法》第27條規定，電商對於因訂單成立所保有之客戶資料，本應採行適當之安全措施，避免資料遭竄改。既然駭客能透過電商網頁漏洞，入侵竄改付款資料或會員資料，表示電商所採行之安全措施不完善，自應由電商負起追回溢付款項或退還超收會費之責任。

由此可知，不論何種情況，顧客權益不會因為有無操作ATM而受影響，大可不予理會。詐騙集團查緝不易，導致詐騙防不勝防。只須記得，如有疑問，請詐騙集團5分鐘後再來電，您可透過這段時間稍微冷靜思考ATM無法解除任何付款行為，再詢問親友或「165反詐騙專線」，切勿衝動行事。

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●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。