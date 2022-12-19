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高檢檢察官蔡麗清將接任高虹安竹市副市長　檢察界祝福

▲▼高虹安新竹市府團隊第一波人事發布記者會。（圖／翻攝自高虹安臉書）

▲高虹安第一波人事發布記者會。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者吳銘峯／台北報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安，雖然捲入詐領助理費案件，但預計將順利就任。她在19日公布第一波小內閣人選，其中副市長將由台灣高等檢察署檢察官蔡麗清出任。對此，檢察界高層認為，蔡麗清工作態度謹慎、認真，是非常合適的人選，將給予祝福。

高虹安雖然拿下新竹市長寶座，但過程引發許多爭議，從選舉初期爆發的博士班論文抄襲事件、提到某校夜間部失言事件、公費赴美讀博士班爭議、違反資策會兼職規定，最後更爆發詐領助理費事件，而這起事件也讓她上週遭到檢方傳喚，最後以被告身分，60萬元交保候傳。

即便如此，高虹安預計將順利就任新竹市長，她也在19日公布第一波小內閣人事案，其中最受矚目的，就是副市長將由現任臺灣高等檢察署檢察官蔡麗清出任。據了解，蔡麗清為司法官43期結業，曾任士林地檢署檢察官、法務部法制司調部辦事檢察官，她辦過不少案件，因偵辦兩岸電話詐騙集團有功，獲頒「法眼明察」的獎座。

蔡麗清目前編制為士林地檢署檢察官調高檢署辦事，調辦事期間為2年，為俗稱的「二專生」。對於蔡麗清即將接任新竹市副市長，高檢署高層表示，她工作表現認真，為人也相當謹慎，是非常適合的人選，祝福她勝任愉快。

▼T1職籃曾聘請蔡麗清(左)擔任聯盟常駐「法治教育顧問」。（圖／T1職籃提供）

▲T1職籃聘請檢察官蔡麗清(左)擔任聯盟常駐「法治教育顧問」。（圖／T1職籃提供）

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