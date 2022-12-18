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社會 社會焦點 保障人權

台中詐騙少年團「3老套劇本」撈3963萬　旗下養16名車手

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中警方破獲某詐團，該集團詐騙18人，不法所得高達3963萬元。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

3種老套詐騙手法竟吸金3963萬！台中豐原分局日前與台北市刑大共同破獲以23歲李男、22歲曹男為首的詐團，用「猜猜我是誰、假冒公務員、假投資」3種常見手法行騙，警方調查發現2人招攬16名成員當車手，並且用成員的銀行帳號提領詐騙不法所得，全案被依照詐欺等罪嫌移送地檢署。

李男與曹男旗下養了16名詐騙車手，全數是自願提供人頭帳戶、擔任車手提領詐騙所得，警方發現該集團有持續性、牟利性進行電話詐騙，並常用3種「說法」取得被害者信任，總計有18人受騙，詐騙金額竟更達3963萬元，相當驚人。

▲▼豐原分局。（圖／記者許權毅攝）

▲豐原分局表示，該集團慣用3種手法獲取被害人信任，都是常見詐騙劇本。（圖／記者許權毅攝）

該詐團會「假冒公務員」謊稱被害人涉及刑事案件，要求被害人前往超商接收偽造監管財產司法文書，進而詐騙吸金，或是佯裝是被害人親友，故稱急需借款等方式的「猜猜我是誰」，最後一種則是要求詐騙人提供財產的「假投資」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方破獲詐團，查扣現場工作用手機跟現金65萬元。（圖／記者許權毅翻攝）

台中警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並與台北刑大共同破獲該集團，分別在台中、台南找到該集團成員，查扣集團現場工作手機5支、金融卡4張、郵局存摺1本以及贓款65萬8500元，還意外發現李嫌還會跟車手說「假的對話紀錄」，以讓車手能夠脫罪，但最終仍被警方識破，全案依照詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲李嫌跟其中一人頭製造虛假對話紀錄，要幫人頭脫罪 。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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