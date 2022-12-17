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信箱冒出「500元超商禮券」　她驚見1細節！詐騙新手法曝光

▲▼ 。（圖／翻攝我是中和人）

▲信箱收到500元禮券，上面有「QR Code」要加好友，注意是詐騙新手法 。（圖／翻攝我是中和人）

網搜小組／劉維榛報導

小心最新詐騙手法！一名女網友驚呼，今（17）日在信箱發現一張超商500元禮券，不過天下沒有白吃的午餐，尤其上頭出現「QR Code」要加入好友的字樣，讓原PO認為不單純，「應該是詐騙手法吧？」對此，全家超商也澄清是詐騙沒錯，「此禮券非全家官方發出，呼籲您勿相信、勿使用！」

一名女網友在臉書社團《我是中和人》表示，查看家裡信箱時，發現有一張「全家500元商品禮券」，讓她又驚又喜。不過上頭又註明3行字，「掃碼加入官方好友，即可領取現金禮券2000元，全台通路皆可使用」，頓時令原PO覺得怪怪的，「應該是詐騙手法吧？」

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從照片可見，500元禮券上寫著年終感恩大回饋，且右下方有一個QR Code，也強調可用在VOLKS沃克牛排門市。

文章曝光後，一票網友也直呼不對勁，「哪有這麼好康的」、「天下沒有白吃的午餐」、「有人會把500投在信箱嗎」、「好康的事，就一定要靠自己雙手」。

許多網友也趕緊呼籲，「剛剛有跟認識的全家店長確認過，真的是詐騙喔」、「詐騙手法真的防不勝防，一直不斷更新」、「中間下面那段文字『掃描加入官方好友』，正確的禮券不會有這些文字的」、「這種可以看監視器是誰塞到信箱的嗎」、「這種詐騙手法也太粗糙了吧」。

全家超商在臉書粉專極力澄清，如果最近在信箱中發現全家禮券，或是收到來路不明的禮券，要你掃描禮券上的QRcode參加抽獎，務必注意「裡面的全家禮券是假的，絕對不能掃描禮券右下方的QR Code加好友，大家不要被騙了，辛苦賺的錢錢，絕對不能被這些人騙走！」

粉專也強調，此禮券非全家官方發出，呼籲您勿相信、勿使用。如對參加全家活動有任何疑問，請洽官網查詢，或致電客服專線（0800-221-363）。

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全家禮券500元詐騙QR Code加入好友LINE

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