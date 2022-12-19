長榮爭產案　弟弟派不滿「張榮發基金會」萬年董事長！起訴再敗

▲張榮發基金會董事長鍾德美（右），圖為鍾女參加更生保護會活動，時任法務部次長張斗輝代表頒獎。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團家族兄弟內鬨仍未解！已故創辦人張榮發的二子張國明、三子張國政不滿「張榮發基金會」插手長榮集團董監事改選，對基金會萬年董事長鍾德美起訴，要求確認鍾女與基金會監委任關係不存在，一二審判決弟弟派敗訴，全案再上訴，最高法院19日駁回上訴確定。

長榮集團創辦人張榮發2016年過世，而後大房的三個兒子為了爭產而分成兩派，其中「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦及柯麗卿、戴錦銓等人，「弟弟派」是張國明、張國華、與張聖皓父子等，2派間有不少訴訟糾葛。

其中2派爭執最大的著力點，在於「張榮發基金會」（文教性質）與「張榮發慈善基金會」的共同董事長鍾德美，鍾女在2019年2月11日的長榮公司臨時股東會中（基金會均持有已發行股份總數5％），代表「張榮發基金會」行使表決權，在「改選董事及監察人選舉案」、「擬解除本公司新任董事之競業限制，提請討論案」，投票給「哥哥派」。

「弟弟派」不滿鍾女支持大哥的作法，提出多項訴訟反制。其中鍾女任「張榮發基金會」董事長原訂任期於2018年12月17日屆至，但因「弟弟派」杯葛基金會董事改選，以致新任董事會未能產生。教育部於2020年2月5日發函，命基金會限期1個月內改選新任董事，但最後基金會仍未改選董事，「弟弟派」認為鍾女等董事已經當然解任，起訴要求確認鍾女等14人與基金會間委任關係不存在。

一二審法院均判決「弟弟派」敗訴，其中二審高等法院根據《財團法人法》第40條第3項規定認定，即便教育部發函且基金會未能完成改選，但在基金會選出新的董事前，鍾女還是基金會的董事長，因此駁回「弟弟派」請求。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴確定。