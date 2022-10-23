捐善款卻接詐騙電話！警揭「關鍵字」...聽到千萬不要信

▲刑事局23日宣導部分慈善團體因捐款個資外洩、導致民眾遭騙匯的案例。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局對近來詐騙集團利用慈善基金會網站資料庫個資外洩，竊取捐款人個資，導致不少善心民眾接到歹徒解除分期付款電話遭詐騙，警方提醒民眾，一定要建立網路個資可能外洩的風險管理觀念，接到陌生來電應主動查證，切勿因為對方掌握自身個資遭騙匯。

刑事局說：中部一陳女（30多歲）今年10月初接獲假冒某基金會人員來電，稱她在8月有單筆捐款紀錄，但因系統人員操作失誤，導致設定成定期定額捐款，陳女要求取消後，歹徒獲假冒銀行客服人員來電。

▲刑事局23日對部分慈善團體網站各資外洩提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

客服要求陳女，要取消定期捐款設定需操作該銀行App，並匯款到指定帳戶，被害人依照指示操作匯款，陸續匯款6筆共新台幣20萬餘元，才驚覺有異至派出所報案。

另一中部的李男（40多歲）今年6月以網路信用卡刷卡捐款，10月初接獲詐騙集團電話，歹徒以系統出錯為由，要求李男用網路匯款輸入密碼方式才能解除，民眾依指示操作2次，自身帳戶遭轉匯9萬餘元，這才撥打165專線報案。

刑事局提醒民眾，接到來電以「誤設為重複扣款」、「系統出錯」幾乎都是詐騙集團所為，陌生人致電要求操作ATM、網銀絕對就是詐騙；若來電顯示開頭出現「+」字號，代表為境外來電，幾乎都是詐騙惡意電話，民眾若接獲疑似詐騙電話，請撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢，如確實受騙可直接到鄰近派出所報案。

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