陸政協經委會副主任：要積極恢復接觸型、聚集型、流動型消費

▲疫情嚴重衝擊大陸經濟。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫終於鬆綁，民間期盼各項商業活動能夠陸續恢復正常。對此，大陸全國政協經濟委員會副主任寧吉喆17日表示，明年要努力提升居民基本消費、傳統消費，積極恢復接觸型、聚集型、流動型消費。

寧吉喆在出席中國經濟年會時說，近三年來，新冠肺炎疫情持續蔓延，嚴重影響了商業零售、餐飲、住宿、旅遊、文娛、交通客運等行業的生存發展，上億個體工商戶和小微服務企業的收入以及就業受到影響，必須採取有效措施加以恢復。

寧吉喆提到，按照中央經濟工作會議的部署，確保優化調整疫情防控政策落到實處，確保平穩轉段和社會秩序穩定，及時引導商業服務行業復工、復產、復市、復業，翹首迎來明年居民消費的恢復性增長。

寧吉喆強調，明年要努力提升居民基本消費、傳統消費，促進健康營養農產品和食品的銷售，實現吃得飽，吃得好，吃得安全，吃得健康，還要吃得不浪費，「同時，適應生產生活秩序的恢復，實現居民正常服裝消費，滿足人民個性化、多樣化、時尚化的衣著需求，豐富居民生活用品消費。」

寧吉喆還說，明年要繼續支持線上線下商品消費融合發展，發展智慧超市、智慧商店、智慧餐廳等新零售業態，培育互聯網+社會數字、數字+生活服務新模式，發展智慧家庭、智慧康養、智慧旅遊、智慧出行、智慧廣電、智慧體育等新型數字消費業態，促進共享經濟等消費新業態發展，支持社交電商、網路直播等新個體經濟模式發展。