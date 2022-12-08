【廣編】百人日本團強勢「回台」！最純正「日本味冬之祭典」12／17+18華山登場

▲睽違三年無法訪台的日本東北各縣市，將組成「百人團」強勢登台！

圖、文／雲彩之虹提供

最有日本味的冬之祭典來了！以促進台灣、日本觀光、交流之「日本東北遊樂日」已進入第8屆，在2022年末為慶賀台日國境解封，日本東北7縣1市觀光單位，組成「百人團」即將強勢登台！陣容齊全的東北七縣市包含青森縣、岩手縣、 秋田縣、山形縣、宮城縣、福島縣、以及新增的新潟縣，邀請所有想念日本的朋友「手牽手，一起樂遊東北！」另外，在日本幾乎人手一包的超好用折疊環保袋加碼贈送，12/17 活動首日marna環保袋500份只送不賣！

因遇疫情，睽違三年已無法訪台的日本東北各縣市，即使在無法國際交流的時空裡仍心繫每年舉行的「日本東北遊樂日」裡所有熱情的台灣民眾們，也看到在「日本東北遊樂日」官方臉書團裡群眾們殷殷切切期盼的留言：「好想念東北的大家」、「每年都超期待華山的日本東北遊樂趣的活動」、「期待這次華山活動! 更期待飛往日本東北的解封冬之旅！」日本東北遊樂日決定2022加碼冬季場活動，邀請所有熱愛日本東北的台灣民眾一同再度感受最熱情、最道地的東北！

活動時間：2022/12/17(六) 、18(日)

活動地點：台北市華山1914文創園區紅磚六合院區西1館

活動時間：10:00～18:00 (最後進場時間17:30)

入場費：免費

備註：最新活動訊息，請見「日本東北遊樂日」官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/2014tohoku