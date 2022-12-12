哈日、哈韓族看過來！旅平險保好保滿有訣竅

▲隨著邊境解封，想來趟久違的出國散心，不要忘了投保旅平險，為自己及家人提供旅遊保障。（圖／記者李宜秦攝）

記者李道正／台北報導

隨著疫情趨穩，各項控管鬆綁，行政院10月宣布邊境解封後，不少民眾躍躍欲試，準備來趟久違的日本、韓國自助旅行，旅遊業者預估年底到明年農曆年將爆發旅遊熱潮。臺銀人壽12月1日開辦網路投保，首推旅平險，提供24小時投保服務，最慢出發前1小時完成網路投保繳費作業，即時提供旅遊保障。

臺銀人壽表示，網路投保推出的旅平險，具有投保便捷、保費低廉、加值服務等三個特色，保障民眾完整旅遊過程，並落實「服務是不變的初衷、保障是永遠的承諾」經營理念。1.投保便捷：網路投保繳費具有線上「延長保期」功能，讓客戶放心「留連忘返」，完整旅遊全程保障。2.保費低廉：1天保障金額60萬、保費只有13元低門檻方案，「隨身銅板，保障隨身」。3.加值服務：國內或國外旅遊保費價格相同，投保國外旅遊無須加費，並享有旅遊支援、醫療支援、法律支援、緊急事件處理等4項海外急難服務。

臺銀人壽強調，深耕保險業務已80餘年，持續提供國人更細緻服務及多元的商品選擇，成為保戶理財規劃、健康守護及保險保障的國家級最佳品牌。