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戶外口罩解封　中央大學校長周景揚開心與師生路跑

▲戶外口罩解封中大校園路跑

▲中央大學周景揚校長，開心與師生一同路跑。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

戶外口罩解封，加上天公作美，中央大學111學年度全校師生校園路跑6日盛大展開，近2000名師生熱情響應。中大除具有國際等級的藍色PU跑道，新鋪設的環校道路更榮獲金質獎之肯定，如此得天獨厚的環境，讓選手們彷彿如魚得水，今年選手的成績較往年精進許多！

和去年不同的是，今年的環校道路史無前例的完善。百忙之中參與校園路跑的中央大學周景揚校長說，很開心與師生一同路跑，環校道路獲金質獎肯定，代表嶄新的開始，希望讓師生能夠有舒適的校園生活。

▲戶外口罩解封中大校園路跑

響亮的槍聲一發，近2000名師生從口徑場出發，這次路線與往年相同，從紅色充氣拱門起跑，繞操場半圈後，再繞環校道路2圈，最後衝向司令台，享受勝利的果實。不同於去年鮮豔的大紅色，今年贈送給得獎者的紀念T-shirt，以豔麗的橘色搭配白字，印有「NCU RUN！! 2022」字樣，象徵著青春洋溢和熱血沸騰的校園生活。

▲戶外口罩解封中大校園路跑

今年男子教職員組再次由太空及遙測研究中心劉金文獨佔鰲頭。平時就有長跑和馬拉松習慣的他，連續第22年參與校園路跑，今年的環校道路，變得非常平坦，是跑者的天堂，他認為這也是速度能變快的原因之一，希望未來能繼續保持佳績。

學生男子組由財金系四年級康華軒同學再次蟬聯第一名。康華軒說，平常都會進行田徑訓練，甚至會抽空去參加路跑，很開心環校道路能夠重新鋪設，和以往不同的是，少了減速丘，讓同學們在競賽時減少運動傷害。學生女子組則是由英文系一年級盧詠賢領先抵達終點，她每天都堅持慢跑運動的習慣，沒有想過要拿第一，只是非常享受向前衝的過程，把跑步當作是一種興趣，鼓勵大家多運動，有益身心健康！

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