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耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》邁入16年　500孩童耶誕前享溫馨

▲▼ 「耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》溫馨落幕 成功募集500份聖誕禮物 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 「耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》溫馨落幕 成功募集500份聖誕禮物 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店第16屆心願卡活動17日於耐斯飯店大廳溫馨落幕，500份聖誕禮物已成功募集，將於聖誕節前送抵孩子們手上。今日舉行聖誕心願卡贈禮儀式，由嘉義市副市長陳淑慧、台灣世界展望會區處長胡婉雯、嘉義家扶中心督導黃碧玉出席贈禮儀式，並致贈感謝狀給耐斯王子大飯店，由耐斯廣場總經理鄭百三代表授證。奮起福米餅執行長陳岱聲、日本王子大飯店台北支店總經理安田夏樹蒞臨見證。

▲▼ 「耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》溫馨落幕 成功募集500份聖誕禮物 。（圖／嘉義市政府提供）

陳淑慧表示，「聖誕心願卡」活動今年已經邁向第16年，感謝耐斯王子大飯店、聖誕天使及各民間企業這16年來實現了無數位孩子的夢想，累計送出5,000多份的心願禮物，感謝耐斯、愛之味、台灣第一生化科技、日商王子大飯店管理顧問股份有限公司台北分公司、豪華大戲院及奮起福米餅等企業一同響應捐贈日文童書、電影票券、嘉義限定版米乖乖及民生物資，將滿滿的祝福送給嘉義市的孩子。也感謝家扶中心、世界展望會協助孩子，陪伴他們成長。

陳淑慧副說，今年市府認領了11位孩子的心願，孩子們在填寫心願卡的過程中都有很感人的故事，有剛升國小一年級的孩子說想要一本國語字典，讀書的時候可以幫助學習；有孩子說想要挖土機玩具，這樣和媽媽去公園的時候就可以挖土玩耍，說不定未來是個很有潛力的工程師。孩子都有自己的夢想，有自己想要達成的目標，市府期待透過心願的實現，讓孩子無可限量的未來從此發芽、成長茁壯，與孩子在暖心的聖誕佳節中同歡。

▲▼ 「耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》溫馨落幕 成功募集500份聖誕禮物 。（圖／嘉義市政府提供）

耐斯廣場總經理鄭百三提到，感謝社會大眾發揮愛心，有能力也願意當孩子們的聖誕老公公，讓500位孩童能在聖誕節前，如願收到期盼已久的聖誕禮物。他強調，500份禮物代表著500位善心人士的愛與關懷，此外，默默行善的吳郭魚先生今年再度送出39輛腳踏車給有需要的孩子，也非常感謝他的支持。

日本王子大飯店台北支店總經理安田夏樹從2016年響應聖誕心願卡活動，迄今已第7個年頭，每年都特地從台北來見證，並送來禮物。他表示，他非常榮幸受邀參與這意義非凡的活動，這次他特地帶來文具、日文兒童繪本以及桃園XPARK的門票。他希望這本繪本可以成為大家認識日文的第一本日文書籍，而XPARK是西武集團第一家海外事業，他希望讓孩子體驗生命之美及海洋教育的重要。未來，他也會持續響應這項公益活動。

▲▼ 「耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》溫馨落幕 成功募集500份聖誕禮物 。（圖／嘉義市政府提供）
家扶基金會社工督導黃碧玉表示，有一個孩子的聖誕心願卡是想給媽媽一件外套，因為她冬天外出工作會很冷，也有孩子希望媽媽煮飯比較方便，希望給她電鍋，每次看到這些心願卡都會有滿滿的感動，謝謝社會各界人士的善心支持。

台灣世界展望會區處長胡婉雯表示，今年有一位由阿嬤照顧13歲的孩子，阿嬤後來得癌症，因為家中沒熱水瓶且冬天很冷，所以孩子許個願望，希望今年會拿到熱水瓶，讓她在吃藥的時候有溫水可以喝，在物資匱乏情況下，但是他們仍然堅毅，因為社會大眾的愛，溫暖了他們的心。胡婉雯展示出一位孩子的畫作，那位孩子希望得到手錶，因為想好好運用在學校的時間學習，並把畫作贈送給總經理鄭百三。

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