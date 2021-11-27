耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》活動開跑　助圓弱勢孩童夢

▲▼ 耐斯王子大飯店第15屆《聖誕心願卡》溫馨起跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

耐斯王子大飯店第15屆聖誕心願卡認領儀式11月27日溫馨起跑，藉由每年耶誕節前夕協助弱勢孩童圓夢，不論是需要厚棉被、保暖衣物、保溫瓶等生活用品。一張心願卡點亮一盞希望燈，期待愛心民眾來當貧童們的聖誕老公公。





耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動邁入第15周年，14年來已送出5,000份聖誕禮物；今年再度與嘉義市政府、嘉義市家扶中心及台灣世界展望會三單位攜手合作，希望讓弱勢孩童度個溫馨聖誕節。500張聖誕心願卡代表著500個弱勢孩童的心願，有孩子需要電鍋、烤箱等小家電，希望能在爸媽工作之餘，自己熱菜來吃，讓人看了心疼。

▲嘉義市副市長陳淑慧 出席支持耐斯王子大飯店第15屆《聖誕心願卡》活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

飯店營運長王俊典強調，有孩子想要在萬國百匯與家人共度聖誕大餐，他很樂意幫助這個孩子，立刻就將這張心願卡認領下來，也祝福他能夠在萬國百匯享受美食，與家人留下難忘回憶。此外，今年也特別感謝關係企業耐斯企業、愛之味(股)公司、第一生技(股)公司持續贊助沐浴乳等生活物資，另外也感謝中華國際專業教練協會捐出課程所得來做公益，期盼大家共襄盛舉。

第15屆聖誕心願卡活動預計於11月27日舉行起跑儀式，認領程序請上飯店官網www.niceprincehotel.com.tw活動網頁洽詢，也請社會大眾於12月24日前將禮物送回飯店，建議禮物都是全新或八成新以上禮物，歡迎大家響應，有任何疑問，也請致電05-2771999轉6132(服務中心)洽詢。