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飯店聯手小吃業　打造全台唯一雞肉飯風味拌麵！黃敏惠代言

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▲台灣唯一《雞肉飯風味拌麵》 讓饕客在家就能輕鬆品嘗雞肉飯風味 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠為台灣唯一《雞肉飯風味拌麵》 代言 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義雞肉飯儼然成為嘉義代表性美食，外食經濟受網路影響也逐漸轉型宅經濟，嘉義耐斯王子飯店攜手噴水雞肉飯及小夫妻拌麵推出雞肉飯風味拌麵，讓民眾在家就能輕鬆品嚐美味料理，風味足可比擬香噴噴的雞肉飯。可望成為嘉義最熱門的伴手禮選項。

▲台灣唯一《雞肉飯風味拌麵》 讓饕客在家就能輕鬆品嘗雞肉飯風味 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠親自為《雞肉飯風味拌麵》 簽名掛保證 。（圖／記者翁伊森攝）

道地嘉義人，早餐、午餐、晚餐，甚至是宵夜時間，都可以來上一碗香噴噴的雞肉飯，顯見嘉義雞肉飯在嘉義人心中舉足輕重。嘉義具知名度的小夫妻拌麵半年前興起研發雞肉飯風味拌麵的想法，意外與耐斯王子大飯店的牽線合作，再加入噴水雞肉飯的獨門秘密配方後，成功誕生大家都能輕鬆帶著走、在家就能品嚐的雞肉飯風味拌麵。

發表會上由飯店總經理林保羅、噴水雞肉飯總經理董孟婷、小夫妻拌麵總經理王德輝邀請大家品嚐美味。更由嘉義市大家長黃敏惠、立委王美惠等貴賓見證，黃敏惠更親自下廚料理。

▲台灣唯一《雞肉飯風味拌麵》 讓饕客在家就能輕鬆品嘗雞肉飯風味 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台灣唯一《雞肉飯風味拌麵》 讓饕客在家就能輕鬆品嘗雞肉飯風味 。（圖／記者翁伊森攝）

耐斯王子大飯店總經理林保羅強調，非常榮幸能與嘉義指標性業者-噴水雞肉飯及小夫妻拌麵攜手合作。未來，喜愛雞肉飯的饕客可以簡單一袋雞肉飯風味拌麵帶著走，不管是出門在外的遊子或是學生族群，在宿舍都能輕鬆料理出雞肉飯風味拌麵，一解家鄉之愁;喜歡雞肉飯的旅客也可以買回家解饞，是非常不錯的選擇。

小夫妻拌麵總經理王德輝表示，本身做麵起家，經營拌麵品牌有 6 年了，既然有雞肉飯、更要有雞肉麵。最後才決定將這代表性的「嘉義雞肉飯風味」延伸，再創服務 價值研發「嘉義雞肉飯風味之拌麵」!

噴水雞肉飯總經理董孟婷指出，噴水雞肉飯創立於民國 38 年，迄今已有 71 年歷史，就是希望將新鮮美味的雞肉飯風味持續保存並傳承，讓大家都能吃得到記憶中最原始的那碗雞肉飯。這次不藏私的提供了獨門醬汁，讓拌麵裡的配料風味一次到位，讓油蔥酥、雞油、醬汁畫龍點睛，搭配小夫妻Q 彈的麵體，讓大家都能吃到道地的家鄉味。

▲台灣唯一《雞肉飯風味拌麵》 讓饕客在家就能輕鬆品嘗雞肉飯風味 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台灣唯一《雞肉飯風味拌麵》 讓饕客在家就能輕鬆品嘗雞肉飯風味 。（圖／記者翁伊森攝）


如需選購，歡迎洽詢:
耐斯王子大飯店:05-2771999 轉精品店
小夫妻拌麵門市:05-2200655
噴水雞肉飯小雅旗艦店:05-2751555

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