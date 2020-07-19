搭配振興券「五星飯店享0元入住」　還有機會抽總統套房　

▲耐斯王子大飯店-萬國百匯餐廳 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

安心旅遊國旅補助自7 月 1 日上線，嘉義市政府宣布加碼補助自由行旅客 500 元，耐斯王子大飯店推搭配安心旅遊補助及振興券一起使用，最高可享 0 元入住，再加碼贈 9,000 元價值優惠券及折價券。另外，只要持振興券消費滿 2,000元，還有機會抽中總統套房住宿券，來嘉旅遊保證最划算。

耐斯王子大飯店林保羅總經理表示，現在正是來嘉旅遊最好時機，使用「嘉義市購物節」專案，只要搭配中央、地方補助和振興券使用，即可 0 元入住，還送 2 客早餐，且憑嘉義市單筆發票滿 600 元即可登錄抽獎，總價值超過百萬的贈品，最大獎可獲得汽車一部，另外還有包括家電等多達 300 多項好禮，是目前旅遊的首選城市。

今年暑假，耐斯王子大飯店與優遊吧斯鄒族文化園區及新港板陶窯、愛木村等地方產業緊密合作，推出豐富套裝行程，希望能讓旅客深度旅遊嘉義；此外，8 月 31 日前，旅客只要持住宿飯店相關憑證，還可免費遊故宮南院，持悠遊卡等電子票券搭乘嘉義市電動公車，也享免費搭乘。

▲耐斯王子大飯店-精緻客房 。（圖／記者翁伊森翻攝）

耐斯王子大飯店除配合政府補助外，另外再推出多項大利多，只要持振興券 2,000 元抵用房費，就贈送住宿優惠券、房型升等券、2,600 元餐飲折價券及價值 200 元的耐斯王子文創商品-環保杯袋，總價值 9,000 元的好禮，超過 3 倍送。

值得一提的是，除了使用振興券享住宿三倍送外，現在來飯店用餐，也非常超值。即日起推出的福氣餐飲卡會員活動，除了可享餐飲消費免一成服務費優惠外，只要以 2,000 元購買銀卡會籍，就可贈送 2,800 元之折價券，3,000 元購買金卡會籍，還加碼送 6,000 元價值折價券。一次使用 2,000 元以上之振興券消費，無論在客房或餐飲，還可加碼參加抽獎，每月抽一張精緻客房住宿券，每 3 個月再抽一張總統套房住宿券，活動至 12 月底止。

此外，飯店各廳也推出振興券優惠購，凡持振興券至餐廳消費，即可享萬國百匯午晚自助餐 8 折(需加原價一成服務費)、紅檜軒中餐廳套餐免一成服務費另加贈主廚特色小菜、美食得來速 8 折、和康涮涮鍋消費 2 鍋即贈一盤雪花牛、王子烘焙坊滿 500 元享 8 折等優惠，不管是住宿還是餐飲，都讓你的荷包省很大。詳細請洽：05-2771999

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