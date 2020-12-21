耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動　善心人士連兩年捐腳踏車

▲耐斯王子大飯店 第14屆《聖誕心願卡》活動 圓滿落幕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店趕在平安夜前，舉辦聖誕心願卡贈禮募集，將募集來的禮物及時送給弱勢孩童，讓孩子們感受到各界的溫馨關懷。不到一個禮拜，500個心願隨即被認領一空，耐斯王子大飯店總經理林保羅特別感謝社會大眾的關懷與支持，一圓孩子們微小的心願。

▲ 耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》活動募集各式樣孩子們心中所想的禮物 。（圖／記者翁伊森翻攝）

耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動迄今第14屆，已送出5,000份禮物，今年透過媒體的曝光，活動起跑不到一禮拜，隨即被認領一空，讓大家驚喜又感動。值得一提的是，善心人士吳先生再度送出了42輛腳踏車，為善不欲人知的他，精神讓人感佩。

飯店在聖誕節前舉辦贈禮儀式，希望讓弱勢孩童能在聖誕節前收到聖誕老公公送來溫暖的禮物，及時把愛心送出。嘉義市副市長陳淑慧、社會處處長林家緯、觀光新聞處長張婉芬、日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹等貴賓均蒞臨見證這溫馨的一刻，24位孩童代表出席領禮物。飯店也特別安排精彩的魔術表演，與弱勢孩童互動，讓孩子度過難忘的一刻。

▲耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》活動 圓滿落幕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

飯店總經理林保羅強調，聖誕心願卡活動不僅見證了社會傳遞愛心的力量，看到受贈孩童開心的笑容，也讓飯店備感溫馨。此次他特別認領了想要品嘗聖誕大餐的心願卡，希望小朋友有一個美味及溫暖的聖誕節。也非常感謝嘉義市副市長陳淑慧、立委王美惠、日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹均認領了禮物，還有一群默默付出的善心人士熱心參與。



安田夏樹先生致詞表示，他很榮幸受邀參與耐斯王子大飯店的聖誕節心願卡活動。今年是他第5次出席響應。2020年因為疫情關係，各種活動都受到限制，台灣還是能照常舉辦，讓他十分感動。他說，他在日本也有兩個孩子，參加這次活動時，都會讓他想起孩子們小時候的樣子。他很喜歡嘉義，定期會來嘉義旅遊。嘉義的未來取決於孩子們。無論如何，大家都要支持和祈禱孩子們度過美好的聖誕節。

儀式最後，嘉義市副市長陳淑慧、嘉義家扶中心扶幼委員會黃國芳主任委員、台灣世界展望會中區辦事處胡婉雯處長也特別致贈感謝函給耐斯王子大飯店，由總經理林保羅代表收下，大家相約2021年繼續扮演聖誕老人，傳遞溫暖與愛心。

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