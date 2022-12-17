蘇揆不下對民進黨2024大選不利？　鄭文燦：要讓民眾有所感

▲桃園市長鄭文燦今（17）日出席市立總圖書館新總開館試營運典禮，會後接受媒體聯訪。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（17）日上午出席市立總圖書館新館開館營運典禮，會後受訪時針對媒體提問如果蘇貞昌院長位子不換，是否對民進黨2024年大選不利？鄭文燦表示，這次選舉許多年輕人或年輕家庭選擇沉默，沒有出來投票，「為什麼對於目前執政有所抱怨與不滿，這需要誠實以對，最重要的是政策需要調整、照顧需要廣泛，要讓所有民眾有感，這是最重要的」。

鄭文燦指出，蔡總統在選後已經宣示，針對疫情、經濟、民生，必須要照顧到年輕人、照顧到弱勢產業，希望讓台灣的韌性能夠發揮出來，這次有許多年輕人或年輕家庭選擇沉默，沒有投票，我相信去分析選票流失的原因，為什麼對於目前的執政有所抱怨、有所不滿，這需要誠實以對的，最重要的是政策需要調整、照顧需要廣泛，且要讓所有的民眾有感，這是最重要的。

媒體也針對最新民調顯示，國民黨新北市長侯友宜支持度近4成，領先賴清德與柯文哲？鄭文燦強調，現在距離2024的總統大選還有一年出頭，我想各個陣營應該都會推出最好的團隊，用最好的人選、最好的政策，來爭取人民的支持。

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