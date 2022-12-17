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社會 社會焦點 保障人權

桃園紙箱男童引關注！市府透過實物銀行資助　捐款可洽社會局

▲男童因為撿紙箱與麵包店結緣，時間一晃眼就是7年過去。（圖／安德尼斯烘焙坊 Boulangerie Anthonys授權）

▲男童因為撿紙箱與麵包店結緣，時間一晃眼就是7年過去。（圖／安德尼斯烘焙坊 Boulangerie Anthonys授權）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區1名男童，7年前開始撿拾紙箱回收變賣幫助家裡，附近麵包店獲悉後主動協助，這起感人故事在網路上曝光後引發社會關注，桃園市政府社會局也主動找到男童，經社工會同里長與校方走訪關懷。社會局指出，評估男童家庭生活穩定，社會局將連結實物銀行及實物代券等資源協助，並由社工持續關懷，由於本案未設立捐款專戶，民眾如有捐贈意願可洽詢社會工作科（03）332-2101轉分機6409、6410。

這名住在桃園市中壢區男童從7年前就讀國小開始撿拾紙箱，附近熟識麵包店老闆將紙箱男童故事PO網後引發討論，除市府社會局主動介入關懷，也有不少善心人士表示願意捐款或捐贈物資協助。但麵包店業者透露，他們並沒有男童相關資訊與聯絡方式，非常感謝善心人士舉動，讓這個社會變得更溫暖。

▲桃園市中壢區紙箱男童故事引發社會關注，市府社會局今（17）日指出，本案並未設立捐款專戶，將連結實物銀行與代券協助，圖為實物銀行場景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區紙箱男童故事引發社會關注，市府社會局今（17）日指出，本案並未設立捐款專戶，將連結實物銀行與代券協助，圖為實物銀行場景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府社會局社會工作科科長劉泰良指出，市府平常都有定期贈送各項物資，學校也有募集物資幫助，這名男童在校表現正常，當晚用過餐後因想吃點心，才跑去麵包店，也讓這起感人故事曝光，

劉泰良還說，本案經社工會同里長、學校共同訪視關懷，經過評估家庭生活穩定，社會局將連結實物銀行與實物代券等資源協助，並由社工持續給予關懷，由於本案並無設立捐款專戶，善心人士如有捐贈意願，可洽詢市府社會局社會工作科洽詢，電話：（03）3322101分機6409、6410。

市府表示，實物銀行不定期接收來自民間企業、團體或個人捐贈的民生用品、生鮮蔬果和營養品，透過工作人員和社工的評估，根據需求者的年齡、健康狀況，採客製化檢貨裝箱，並結合物流提供宅配到家服務。

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