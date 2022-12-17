賴清德民調落後　林濁水轟民進黨「裝模作樣」：2024要怎麼選？

▲侯友宜、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會17日公布2024總統大選最新民調，若2024總統大選由民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜3人競爭，侯友宜以支持度38.7%領先賴清德的29%，柯文哲則以17.8%支持度居末。對此，前民進黨立委林濁水痛批「整個黨還在裝模作樣，看在民眾眼裏，2024要怎麼選！」

台灣民意基金會今日發布最新民調結果，侯友宜支持度38.7％、賴清德支持度29％、柯文哲17.8％，賴清德落後侯友宜9.7個百分點。

對此，林濁水17日透過臉書發文表示，九合一大選前民進黨認為他們在2024總統大選中會十拿九穩，因此沒收初選，進行未來權力佈局，前副總統陳建仁更敲鑼打鼓解釋為何入黨以及選總統要跟上帝有什麼關係，豈料，最新民調顯示賴清德落後侯友宜9.7個百分點，痛批「整個黨還在裝模作樣，稱找不到2022九合一大選輸的原因，還要花時間努力找一找、查一查、問一問、看一看研究，這個樣子，看在民眾眼裏2024要怎麼選？」

而貼文下方有網友留言表示，「開除蔡英文，民進黨2024才有希望，開除掉她，民調起碼升10%，而且才能不再被她繼續敗票」、「2024英系還要大賭一次！」、「管我日子怎麼過重要，管你民進黨怎麼選！」。