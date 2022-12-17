生存玩家自製槍械「我家就是兵工廠」　警起獲罕見巴西金牛座

▲桃園市龜山警分局昨（16）日會同刑事局中打、高雄小港分局等專案小組查獲陳姓男子在住家非法製造槍械案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

喜愛生存遊戲玩家桃園市陳姓男子，透過網路自學改造槍枝技術，在網路購買鑽孔機等工具把住家當成兵工廠，龜山警方報請桃園地檢署指揮偵辦，過大數據分析與長期監控，確認陳以生存遊戲模型槍與零組件等商品從事非法改造槍枝，昨（16）日在陳男龜山區住處會同刑事局中部打擊中心、高雄小港分局專案小組人員當場查獲巴西金牛座改造手槍、掌心雷手槍、子彈與改造工具一批。

▲桃園警方昨天會同刑事局中打、高雄小港分局等專案小組查獲陳姓男子在住家非法製造槍械案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，23歲的陳姓男子是名業餘生存遊戲玩家，警方根據線報稱，陳男疑似透過網路自學改造槍枝技術，從網路購買鑽孔機、研磨機等改造槍械工具一批，再向模型槍店購買模型槍等零組件商品，私下在龜山區住家進行非法改造槍枝，會同刑事局中部打擊中心第六大隊第一隊、高雄市小港警分局組成專案小組長期監控，確認陳男確實有改造槍械事實，向桃園地檢署報請指揮後於昨日收網逮人。

▲桃園市龜山警分局昨天會同刑事局中打、高雄小港分局等專案小組查獲陳姓男子在住家非法製造槍械案，現場查扣大批改造槍支與工具一批等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組人員在陳男位於龜山區住處查扣JP935巴西金牛座改造手槍1枝、掌心雷手槍1枝、Walther PPQ M2氣動槍1枝、改造子彈5顆、裝飾彈12顆、鞭炮火藥1批、手銬1個、砂磨機、電鑽、鑽頭、尺規、銼刀等改造工具一批、刑警背心1件、手機2支、筆電1台語藍波刀1把等證物。

陳男到案後辯稱，改槍只是因好玩收藏用，沒有販售事實，至於刑警背心與手銬則是路上撿到的。警方將查扣槍枝與子彈等已送驗，已確認是否具殺傷力，警方偵訊後除依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃檢偵辦外，並將追查槍枝來源以及改造槍枝是否已有流出市面等事實。

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