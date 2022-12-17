2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會17日發表2024總統大選最新民調，民調中顯示，若2024總統大選由民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜3人競爭，侯友宜以38.7%領先賴清德29%，柯文哲則僅拿下17.8%支持度，其中，侯友宜除台南落後賴清德外，其餘縣市全都領先，柯文哲在全國各縣市都墊底。

根據民調數據顯示，在年齡層方面，侯友宜在每一個年齡層都獲得最多的支持，強壓賴清德與柯文哲，而柯文哲在20-34歲明顯領先賴清德、35-44歲兩人在伯仲之間，賴清德在45歲以上則大幅領先柯文哲。

在教育背景方面，小學及以下選民中，侯友宜和賴清德並駕齊驅， 各自擁有36%左右的支持，柯文哲只有3.1%的支持，初中/國中教育程度選民，賴清德以46%大幅領先侯友宜的29%，柯文哲只有1.6%．高中、高職及專科程度選民中，侯友宜45％左右的支持遙遙領先賴清德的25%、柯文哲的19%，大學及以上教育程度選民中，侯友宜獲36%，賴清德與柯文哲則各獲26%支持。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者80%挺賴清德，國民黨支持者79%挺侯友宜，民眾黨支持者57%挺柯文哲，小黨方面，時代力量支持者一分為三，38%挺賴，33%挺柯，29%挺侯，台灣基進則75%挺賴，零星挺侯與柯，中性選民方面，27%挺侯友宜，16%挺賴清德，10%挺柯文哲。

從6都16縣市角度看，賴清德除了在台南市以49.9%強壓侯友宜的 30.5%外，其他5都16縣市都落後侯友宜2.8到4個百分點不等。柯文哲則是在6都16縣市支持度都落後侯、賴兩人。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發 現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2022年12月12-13日，以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。