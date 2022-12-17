53%民眾指內閣今年要總辭　蘇貞昌稱「擔子很重」：沒辦法回嘴

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會15日上午發表「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」民意調查，結果53.2%民眾同意內閣今年應該總辭，不能拖到明年，對此，蘇貞昌17日回應，行政院長的工作像是一個挑著重擔的人，挑擔的人沒有辦法講話，也沒有辦法去對外界的批評回嘴，因為擔子實在非常重。

針對內閣改組議題，據指出，較合理的時間點應是明年1月中旬立法院預算會期落幕、總預算案審查完竣後，原因在於若是在總預算案審查完畢前內閣總辭，半年前就開始審查的總預算案恐需「砍掉重練」，而2018年民進黨九合一選舉敗選後，時任行政院長的賴清德也是在立法院三讀總預算案後才宣布內閣總辭。

但根據台灣民意基金會公布的民調結果顯示，當被問及「執政的民進黨這次選舉大輸，內閣應該總辭，不能拖到明年」問題，24.7%民眾表示非常同意，28.5%還算同意，15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。

蘇貞昌指出，也許有人嫌挑擔的姿勢不好看，但是實在挑這麼重的擔子要優雅一點也很困難；另外一方面，期待為國人挑著這個這麼重的擔子能夠平安順利，感謝各界支持努力，「至於閣揆的任命，是總統的職權，我們都尊重。」