選後持續查賄　涉嫌買票！市議員樁腳、里長候選人遭聲押

▲桃園地檢署指揮市調處、警方查察賄選，其中曾姓里長候選人、李姓市議員候選人張姓樁腳涉嫌投票行賄罪嫌遭聲押。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署選後仍持續查賄，其中楊梅區曾姓里長候選人涉賄曾被以20萬元交保，檢調後續查出其2名樁腳以現金行賄里民之事實，檢方約談曾姓里長候選人後，認為涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲押；另張姓樁腳為使李姓市議員候選人當選，在桃園市某餐廳設宴向選民行賄，檢方偵訊後將張姓樁腳依違反選罷法且有串證之虞向院方聲請羈押。

桃於地檢署檢察官盧奕勲指揮桃園市調處、楊梅警分局針對某曾姓里長候選人賄選案件，曾姓被告因賄選案於11月25日經法院裁定20萬元交保，檢調經持續查出，曾姓里長候選人透過謝姓與黃姓樁腳等2人向里民行賄，經通知被告與證人共12人到案，受賄里民繳回7,000元賄款，檢察官訊後諭知謝姓與黃姓樁腳分別以3萬、10萬元交保，同案曾姓里長候選人因涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，檢方向法院聲請羈押。

桃園地檢署檢察官塗又臻昨（16）日指揮桃園市調處、桃園警分局調查張姓樁腳，為求讓桃園市曾姓市議員候選人順利當選，邀集有投票權之人多位市民，前往某港式飲茶餐廳無償飲宴，藉以行賄選民。檢調通知張姓樁腳與市民等3人到案，檢察官訊問後，受賄之有投票權人均當庭繳回不法犯罪所得，另張姓樁腳因涉嫌違反公職人員選舉罷免法之行賄罪嫌，因犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，檢察官向法院聲請羈押。

桃園地檢署指出，今年10月迄今，桃檢檢察官已指揮司法警察發動選舉查察專案行動，傳喚與通知被告及證人733人次，不論是選前賄選或選後交付「後謝」行賄等任何妨害選舉公正行為，絕對嚴查不鬆懈。此外，針對即將於12月25日舉辦之桃園市議會議長、副議長與復興區民代表會主席、副主席選舉，桃檢將強力查緝以遏止不法，並籲請民眾加入檢舉行列，可撥打行動檢舉專線：0937-728793，或免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，檢舉人身分絕對保密。

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