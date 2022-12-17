內閣大幅度改組？　綠委示警「變動不宜太小」：否則人民看不到反省

▲蘇貞昌17日出席「《做伙來呷飯》國產米食明星大挑戰」 。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會15日上午發表「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」民意調查，結果53.2%民眾同意內閣今年應該總辭，不能拖到明年，而日前卻傳出內閣不會大幅度改組。對此，立委許智傑17日表示，改組幅度不宜太小，否則人民看不到反省的態度，更不會再給民進黨改進的機會。

對於內閣改組幅度，許智傑表示，蘇貞昌執政成績表現相當亮眼，當然敗選之後，也會聽到許多民間反應希望內閣該負起「政治責任」總辭，內閣改組是否總辭尊重總統職權，不過，改組幅度不宜太小，否則人民看不到反省的態度，更不會再給民進黨改進的機會，我們一起努力，檢討改進再出發，希望重獲人民的信心。

對於最新總統大選民調，新北市長侯友宜領先副總統賴清德近10個百分點，許智傑坦言，民進黨士氣低迷，支持者表態率低；相反地國民黨氣勢如虹表態率高，民調也反應出人民的想法，提醒民進黨要謙卑反省，包含內閣改組、兵役調整、治安問題、經濟通膨等都是政府必須面對的問題，民進黨得全面改革才能重新贏回民心。

近期新竹市長當選人高虹安助理費案風波不斷，對於藍營稱民進黨政治追殺高虹安，許智傑批評，國民黨真的是竹竿套菜刀，明明是國民黨林耕仁跟民眾黨內部先出來爆料檢舉，怎麼變成民進黨政治追殺。高虹安案件已經是是非問題，無關藍綠，國民黨這樣是非不分，還要栽贓抹黑，非常不厚道。