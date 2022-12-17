　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣大幅度改組？　綠委示警「變動不宜太小」：否則人民看不到反省

▲▼蘇貞昌17日出席「《做伙來呷飯》國產米食明星大挑戰」 。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌17日出席「《做伙來呷飯》國產米食明星大挑戰」 。（圖／行政院提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會15日上午發表「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」民意調查，結果53.2%民眾同意內閣今年應該總辭，不能拖到明年，而日前卻傳出內閣不會大幅度改組。對此，立委許智傑17日表示，改組幅度不宜太小，否則人民看不到反省的態度，更不會再給民進黨改進的機會。

對於內閣改組幅度，許智傑表示，蘇貞昌執政成績表現相當亮眼，當然敗選之後，也會聽到許多民間反應希望內閣該負起「政治責任」總辭，內閣改組是否總辭尊重總統職權，不過，改組幅度不宜太小，否則人民看不到反省的態度，更不會再給民進黨改進的機會，我們一起努力，檢討改進再出發，希望重獲人民的信心。

對於最新總統大選民調，新北市長侯友宜領先副總統賴清德近10個百分點，許智傑坦言，民進黨士氣低迷，支持者表態率低；相反地國民黨氣勢如虹表態率高，民調也反應出人民的想法，提醒民進黨要謙卑反省，包含內閣改組、兵役調整、治安問題、經濟通膨等都是政府必須面對的問題，民進黨得全面改革才能重新贏回民心。

近期新竹市長當選人高虹安助理費案風波不斷，對於藍營稱民進黨政治追殺高虹安，許智傑批評，國民黨真的是竹竿套菜刀，明明是國民黨林耕仁跟民眾黨內部先出來爆料檢舉，怎麼變成民進黨政治追殺。高虹安案件已經是是非問題，無關藍綠，國民黨這樣是非不分，還要栽贓抹黑，非常不厚道。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
嗆殺陳時中、撞死21歲女騎士！　野馬富少「1理由」獲減刑
死亡車禍！無照女騎士噴飛慘死　機車秒陷火海
快訊／鴻海出清紫光集團持股！　原因曝光
人夫硬上女同事還偷拍！　完事喊：我要亂傳囉
熊好券用不完！住宿券最崩潰　網曝「1招有救」
一線女星遭騙財騙色「18億財產一夜泡湯」！　破產改當按摩妹
酷寒來了！　一圖看「轉瞬急凍縣市」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡詩萍任文化局長怎化解深藍怨懟？　蔣萬安：這部份他非常專業

內閣大幅度改組？　綠委示警「變動不宜太小」：否則人民看不到反省

羅致政、王美惠陪李俊俋車掃　大批黃敏惠政策執行力不足

彭振聲缺席交接給蔣萬安「穿小鞋」？　柯文哲緩頰：他負責排行程

林佳龍出席前交長林陵三公祭　感傷道別：再見！您的典範將永流傳

跨海關切！柯文哲曝Line傳「2字」給高虹安　「別給她製造壓力」

徐巧芯喊「世代交替」藍營恐分裂？　柯志恩：各憑本事大家都服氣

「與業者共同持有房產」再爆謝龍介財產疑雲　郭再欽：會陸續揭發

本陣也失守！22縣市民調都墊底　柯文哲笑哈哈：那大家不是很放心？

綠營放生吳怡農？　王鴻薇譏：他小英男孩耶！集三千寵愛於一身吧

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

鄧紫棋唱西文歌慶阿根廷晉決賽　「梅西按讚了」她驚呼：OMG！

蔡詩萍任文化局長怎化解深藍怨懟？　蔣萬安：這部份他非常專業

內閣大幅度改組？　綠委示警「變動不宜太小」：否則人民看不到反省

羅致政、王美惠陪李俊俋車掃　大批黃敏惠政策執行力不足

彭振聲缺席交接給蔣萬安「穿小鞋」？　柯文哲緩頰：他負責排行程

林佳龍出席前交長林陵三公祭　感傷道別：再見！您的典範將永流傳

跨海關切！柯文哲曝Line傳「2字」給高虹安　「別給她製造壓力」

徐巧芯喊「世代交替」藍營恐分裂？　柯志恩：各憑本事大家都服氣

「與業者共同持有房產」再爆謝龍介財產疑雲　郭再欽：會陸續揭發

本陣也失守！22縣市民調都墊底　柯文哲笑哈哈：那大家不是很放心？

綠營放生吳怡農？　王鴻薇譏：他小英男孩耶！集三千寵愛於一身吧

寒流今晚到明晨最兇猛！合歡山、中橫2路段　「下午5時預警封閉」

蔡詩萍任文化局長怎化解深藍怨懟？　蔣萬安：這部份他非常專業

霍佛德「霸王肘」遭驅逐！　魔術痛擊綠衫軍笑納五連勝

刑警劈2女！上班開小差接女友　她跪副座啵聲連連...妻崩潰怒告

最新疫苗受害救濟曝光！高中男生打BNT心肌心包膜炎獲2萬

運彩老手大膽預測準確比數！　世足季軍賽今晚見分曉

選後持續查賄　涉嫌買票！市議員樁腳、里長候選人遭聲押

曾恐嚇陳時中！野馬富少撞死女騎士　「已賠510萬+1理由」獲減刑

「鼓勵代替責罵」 郭泓志體育捐贈之旅前進故鄉台南

追雪遊客注意！台14甲合歡山路段　今17時預警性封閉

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

政治熱門新聞

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

館長痛批民進黨操縱司法搜索高虹安　預言2024必敗

爆乳田慎節當選　3Q哥：她很有料

高虹安找3律師陪偵19小時！林智群：至少90萬

快訊／蔣萬安公布4小內閣！蔡詩萍掌文化局長

53%民眾指內閣今年要總辭　蘇貞昌稱「擔子很重」：沒辦法回嘴

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

20年來首次！陳水扁受邀參加蔣萬安就職典禮

被指「國庫通黨庫」落空　柯文哲「別耍嘴皮啦」：那幾萬的，拜託！

蔡詩萍任文化局長「深藍炸鍋」？　蔣萬安幕僚這麼說

合體徐巧芯火力全開！　王鴻薇轟吳怡農「民進黨巨嬰」

李四川率隊赴市府交接　北市副市長竟缺席

本陣也失守！22縣市民調都墊底　柯文哲笑哈哈：那大家不是很放心？

更多熱門

相關新聞

羅致政王美惠陪李俊俋車掃　批黃敏惠執行力不足

羅致政王美惠陪李俊俋車掃　批黃敏惠執行力不足

民進黨嘉義市長候選人李俊俋和太太陳佳慧，17日上午在民進黨立院黨團幹事長羅致政，以及在地立委王美惠的陪同下，分為兩組進行嘉義市全市車隊掃街。李俊俋表示，雖然外面下雨還有寒流，依然要風雨無阻，利用最後時刻掃街衝刺，拜託嘉義市民踴躍投票。

跨海關切！柯文哲曝Line傳「2字」給高虹安　「別給她製造壓力」

跨海關切！柯文哲曝Line傳「2字」給高虹安　「別給她製造壓力」

本陣也失守！22縣市民調都墊底　柯文哲笑哈哈：那大家不是很放心？

本陣也失守！22縣市民調都墊底　柯文哲笑哈哈：那大家不是很放心？

小三通復航有譜？　 蘇貞昌：已做好金馬地區防疫準備

小三通復航有譜？　 蘇貞昌：已做好金馬地區防疫準備

被指「國庫通黨庫」落空　柯文哲「別耍嘴皮啦」：那幾萬的，拜託！

被指「國庫通黨庫」落空　柯文哲「別耍嘴皮啦」：那幾萬的，拜託！

關鍵字：

蘇貞昌2022九合一大選民進黨行政院民進黨許智傑

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

張蘭認了決裂汪小菲！「母子斷絕聯繫」

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還炫耀發文

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

陶晶瑩玩抖音開濾鏡：難怪小孩迷上

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

青青600萬咖啡店「開1年歇業頂讓」！官方認了曝原因

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面