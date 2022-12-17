初鹿風華騰躍！初鹿國小歡慶創校百年

▲台東縣卑南鄉初鹿國小，17日舉辦百年校慶活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

創校於民國10年的台東縣卑南鄉初鹿國小，17日舉辦百年校慶活動，以初鹿百年教育、永續發展為主題，展現百年樹人感恩、薪傳與永續發展的教育成果。包括第1屆傑出校友、前總統府資政饒穎奇等數百位畢業校友回校參與。

縣長饒慶鈴表示，教育是百年事業，百年校慶活動看到社區鄉親和學校共同協力，呈現出豐碩的教育成果。為了搭起孩子們與科技接觸與世界接軌，縣府推動科技融入教學，引進最新科技設備，提倡跨領域學習及問題導向的教學方式，不僅在新生國中、長濱國中及初鹿國中設置自造教育及科技中心，全縣共建置25間未來教室，完成全縣國中、國小中高年級教室裝設大螢幕顯示設備、班級教室無線網路，讓學生善用科技、自主學習。

初鹿國小創校百年，學校鋪建PU跑道，讓孩子們在上面跑跳更舒適，縣府也補助250萬元經費，協助初鹿國小建置「未來教室」，讓孩子們在教室裡就可以連結全世界學習，期待未來教室的建置讓孩子們學習俯拾皆是，讓「教室不只是教室」。

初鹿國小校長何錦尚指出，教室裡「主播區」是建立孩子自信肯定自我的舞台，「實作吧檯桌」有溫馨放鬆的家庭氣氛，未來教室讓學習沒有邊界，孩子們從團隊合作、獨立思考、溝通表達、議題討論與凝聚共識中學習。

此次百年校慶初鹿地區的社區鄉親和師生家長們都投入許多能量，初鹿國小學生也和在地鄉親共同呈現藝文、多元族群、健康促進和永續發展的學習成果。