寒冬低溫特報！關山救國團親手搓湯圓送暖　警消醫護超感動

▲救國團的志工將搓好的湯圓送到「聖十字療養院」、關山警察分局、關山消防分隊等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

22日就是「冬至」節慶習俗吃湯圓的日子，台東縣關山鎮救國團會長邱彥智邀集包括救國團志工、關山國小師生、社區民眾等挽袖搓湯圓；邱彥智表示，近來低溫來襲想到許多職業卻是不能每天和家人相處，所以想到在冬至前送上應景的美味湯圓；一來對其平日工作辛苦付出表示感謝，二來低溫來襲也能藉此驅除些許的寒意。關山國小校長陳文玲、美國籍外語老師Olivia和國小生也來響應，許多人都是「初體驗」在過程中歡笑聲不斷。





救國團的志工將搓好的湯圓分別加上茼蒿菜煮成鹹湯圓及紅豆悶熟成為甜湯圓2種，邱智彥將香氣四溢的紅豆湯圓送到「聖十字療養院」、關山警察分局、關山消防分隊等，邱彥智特別向療養院的外國修女裴彩雲表示感謝，療養院在小鎮默默守護中重症、臥床不良於行的院民超過半世紀；3位外國修女離鄉背井來到台灣東部奉獻大半人生歲月，救國團只要遇有節慶都會將修女們當作家人般關懷，尤其最近天氣冷邱彥智更是叮嚀千萬要記得保暖。



關山警察分局組長張淵瑜對於救國團的紅豆湯圓關懷更是讚不絕口，張淵瑜說，許多警察同仁都是來自異鄉到關山轄區服務，而社區民眾以實際行動表示對警察平日工作的肯定，對警察而言就是最大的鼓舞。關山義消分隊長周福安表示，警、義消24小時要因應出勤待命，天氣寒冷除了民眾要注意身體狀況外，對消防人員更是一大考驗感謝關山鎮救國團的及時寒冬送暖。