偏鄉小學走讀教育亮眼　企業贈書還要修繕圖書室及幼兒園教室

▲企業贈送三和國小書籍並將修繕圖書室及幼兒園教室。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣太麻里三和國小舉辦STR3EAM School走讀實驗教育。為提供更好的學習環境，豐譽企業團隊及晉宇公司在董事長謝佶燁的號召下，17日送給每1位學童及幼稚園孩童圖書及中英語DVD，並準備以營造專業協助修繕圖書室及幼兒園教室，加入走讀行列。

三和國小校長張國華推動STR3EAM School走讀實驗教育計畫以來，在教師創意的教學之下，結合在地環境資源，發展學生的多元智慧，不論在科技教育、創意機器人、閱讀競賽…都拿下優異的成績，並結合社區成立學生足球隊，讓學生有德、適才、自信的快樂學習及運動。

由於運動場整修中，歲末之際，學校結合社區今天在校內舉行學生及社團表演活動、親子跳繩比賽、魔術表演、二手市集…等活動，原訂17日從台北來勘查學校圖書、設備的豐譽企業團隊及晉宇公司，得知學校及社區當天正在辦理活動，謝佶燁董事長及同仁特別挑選一套英語書籍，提前送到學校與學生同樂。

謝佶燁董事長指出，相當認同張校長及老師們推動的STR3EAM School走讀教育理念，企業樂於豐富學校的閱讀資源，讓老師有更多輔助教學的書籍，學童樂於閱讀、勇於探索，轉化閱讀為帶得走的能力。

由於學校教室都已老舊，謝董事長說，將結合企業力量，在不影響學生上課的前提下，修繕圖書室及幼稚園教室，整理書櫃、書架以及調整幼兒園的書桌高度，讓這所老學校延續生命力，繼續做為最美的走讀學堂。