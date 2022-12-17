一粒麥子基金會連手台灣電力公司　連續16年舉辦小天使群英會

▲一粒麥子基金會與台灣電力公司連續16年舉辦小天使群英會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

一粒麥子基金會與台灣電力公司連續舉辦16年的「小天使群英會」，今年再踏出戶外。來自台東、花蓮地區8個課輔班近一百位小朋友，17日齊聚台東國際地標，以才藝會友，並分組挑戰「定向活動」，考驗彼此的團隊合作與溝通協調。台電台東區營業處也帶領小朋友到配電中心，體驗當個小小台電職人，感受電力搶修的努力與用心。期許透過不同面向的活動與體驗，讓課輔班學童在生活中認真跨出每一步。

定向活動是一項結合體能、智力與趣味的運動，基金會與禾耕團隊運用國際地標周邊環境，結合定向活動與實境解謎，設計15關。小朋友每5人為一組，每組由1位老師帶隊。要在規定時間內，靠著地圖及提示卡找出每個關卡的正確位置，並依提示進行解謎，完成關卡指定任務，才能前往下一關，由最快完成所有關卡者勝出。考驗小朋友的地圖辨識能力、方向感、體力，以及團隊合作、溝通協調的能力。

台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲、台東區營業處副處長林淑昭等一行人，以及一粒麥子基金會執行長林木泉皆到場為小朋友加油打氣。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示，課輔班是弱勢學童在家庭與學校外的陪伴者，老師們在學業成績表現外，發現孩子獨特的一面。今年小天使群英會除了才藝表演，另規劃定向活動及參訪台電，即是期盼看到學童不同面向的優點，進而鼓勵與提高其更多元的學習。

台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲表示，台電努力把電送到有需要的地方，更期盼把光、熱化成愛，送到有需要的地方，帶給有需要的人溫暖。教育與陪伴是不能缺少與中斷的，台電「火金姑計畫」陪伴著弱勢家庭孩童課後時光迄今已16年，未來還會長期且持續的支持，助小朋友能築夢踏實。

台電台東區營業處為讓小朋友認識台電職人的工作，特別開放參訪配電中心，並由配電外線班的大哥哥們解密台電職人的必備工作技能，安排多項體驗及實地操作。

多輛昇空車在低年級學生面前一字排開，小朋友在認識台電乘坐昇空車必須的安全保護措施後體驗搭乘，隨著昇空車在地面緩緩左右移動，小朋友新奇又興奮。中年級學生來到訓練用的電桿前，體驗台電職人必備的「登桿」技能，穿上登桿裝備後，有模有樣的學爬電線桿，直呼「好酷喔！」高年級學生則是實地操作維修電桿前後必做的安全動作「熔絲鏈開關停送電操作」，以及路邊變電箱的手動停、送電設施。

首度進到配電中心的小朋友，把握難得的機會，新奇地看著、聽著台電大哥哥的說明配電外線人員必備的工作技能，也才了解原來在台電的用心下，電力事故發生件數逐年下降，家家戶戶都有充足的電力可用，背後需要有一群有技術與熱情的台電職人，不畏風雨與酷暑，在各地努力維持及搶修電力，才能將電力順利送達。