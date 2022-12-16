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嘉明湖玩SUP　林務局呼籲：共同維護高山脆弱水域生態

▲民眾上嘉明湖玩SUP，林務局呼籲保護高山脆弱環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民眾上嘉明湖玩SUP，林務局呼籲保護高山脆弱環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

嘉明湖為國內知名的高山湖泊與熱門登山路徑，近期有民眾前往嘉明湖從事水域遊憩行為，現階段法規並無規範在高山湖泊從事水域遊憩活動，但基於高山湖泊脆弱的環境特性、動植物生態維護及於高山環境從事水域遊憩的風險管理等角度，台東林區管理處並不鼓勵，未來如有涉及高山水域遊憩的管理議題，將協調遊憩相關主管單位共同研商協處。

12月13日台東林區管理處接獲嘉明湖國家步道山屋管理員回報，有一自組隊登於當日下午13:00由登山服務站出發要前往嘉明湖從事水域遊憩活動，台東處派駐之森林護管員即向民眾進行柔性勸說，

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但民眾認為無違法，堅持將SUP帶至湖泊；14日凌晨3點民眾自組隊出發前往嘉明湖山屋，台東處森林護管員同行至嘉明湖山屋並持續勸導，亦提醒當下氣候不佳且有安全疑慮，仍勸導未果。

該自組隊於當日9時離開山屋前往嘉明湖，中午12時多抵達嘉明湖，並將SUP放置湖面拍照，且沿湖岸邊滑行約5分鐘。

林務局表示，雖然目前於高山湖泊從事水域遊憩活動並無限制，但考量高山環境的敏感性、脆弱性、動植物生態維護等因素，在民眾親近山林的同時，也呼籲透過公眾自律、愛護環境的立場，一同努力保護高山地區的脆弱環境。

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