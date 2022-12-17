2022南島國際美術獎首獎名單揭曉

▲2022南島國際美術獎揭曉尹子潔、周代焌、廖昭豪 獲首獎 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為拓展藝術的視野、提升台東縣的藝術水準，台東縣政府舉辦「2022第7屆南島美術獎」，今年計有9個國家、159件作品參加徵件，結果首獎最終由尹子潔、周代焌、廖昭豪等3人榮獲，各獲獎金40萬元，並由縣長饒慶鈴頒獎。《2022南島國際美術獎》展覽自即日起至112年1月29日。

饒慶鈴表示，台東縣政府2年一次的南島國際美術獎自2011年開辦以來，到今年已是第7屆，就是希望參加徵件的作品必須與南島、跟台東有關聯，此屆除將「駐村型」美術獎改為「徵件型」，不僅打破媒材、參賽者族群及國藉限制，更提高獎項將首獎改為3名，鼓勵藝術家投入創作。

縣府文化處說明，今年入選10組藝術家有尹子潔、王宥婷、江凱群&黃靖雅、阮原閩、吳耿禎、周代焌、林書楷、Apo陳昭興&王亭婷、森人—太魯閣藝駐計劃、廖昭豪等人；此次獲獎的3位藝術家也各擅勝場，於創作中展現台東在地特質及山海地景，探索議題多元，於環境、族群文化、生活記憶等進行多角度詮釋，期盼未來持續發揮美術獎項的影響力，推動南島語族的藝術與文化。

尹子潔《如何達到平衡》最初發想於2021年花東駐村時，在路上看到數隻三腳的狗，後來才知道牠們是中了陷阱，原住民為生存不得不放捕獸夾防範農作物被破壞，受傷的狗往往是忠誠的獵犬夥伴，藉以藝術家內部的情感投射觸及陷阱與創傷美學的懸置性；周代焌《島嶼.今昔.遙望遠方》創作以台灣歷史和環境議題為研究軸線，透過拼貼不同時空的圖像，堆疊出存在/不存在的風景，此組系列作品有3件，主要一件繪畫裝置《金色山脈》嘗試描述被視線所遮斷的山坡地景：一種在台灣都會區可輕易撇見的自然景觀形式，另一件為裝置作品《東繞》，以近期在東部駐村經驗為由，回應關於政府劃地與過往原住民的自然界線為討論；廖昭豪《石頭的紋理：採集計畫》河流對於現代人的身體來說，有種疏離感，透過這層陌生的關係，以南島現代河流地景作為採集數據，將工作與踏查的空間設定在河床，來回應人與河流的關係。