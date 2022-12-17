手腳冰冷4件事別做！醫示警：喝酒取暖「嚴重恐失溫、猝死」

▲寒流發威，記得注意保暖。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

寒流發威，你的手腳也變得冰冷嗎？醫師表示，手腳冰冷是身體自我防禦現象，若想改善，建議可多吃熱食、穿襪子睡覺。但切勿喝酒取暖，否則可能會因血管來不及收縮而導致反效果，甚至失溫猝死。

重症醫學專科醫師黃軒指出，人體暴露在寒流時，四肢血管會收縮，這是身體要確保心臟，腦袋，腎臟、肝臟等重要器官的血液循環能保持溫暖，才會改變手腳中循環的血液量，導致周邊血管收縮，使手腳變冷﹒是由於身體自我防禦，調節核心溫度機制所造成。

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黃軒分享手腳冰冷時不該做的4件事：

1. 抽菸取暖

抽菸不會使手腳更熱，且有時抽菸者都會想著「太冷了，趕緊抽完進去，不宜久留。」因此抽非常快、又大口大口的吸，這樣抽一支菸，吸進去的有害物質，可能是平時正常抽菸的好幾倍，對身體傷害很大。且抽菸時會使血管收縮變窄、變脆、變硬，導致血壓升高，易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病。

2. 喝酒取暖

喝酒後的確會有短暫發熱感覺，因酒精能刺激血管擴張，加速血液循環，因此酒後會使人體皮膚溫度升高，產生溫暖感覺。

但這種酒精溫暖感並不能持久！因體表血管愈是舒張、鬆弛，體熱散發愈快，消耗的熱量遠比酒精供給熱量還多。此外，血管也會來不及收縮並防止血液散發熱量，使身體禦寒能力下降，讓人易導致受涼或感冒，甚至失溫、猝死。

3. 一直坐著不動

不要長時間坐、或停留在一個地方。因久坐同個地方會減少四肢血液循環，使手腳更冰冷。

4. 進出溫差變化大的地方

美國研究顯示，不只是「心臟猝死」，連「腦血管阻塞疾病」，也是會自溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險。尤其是那些健康沒有任何病史的人，如小於60歲者，急性腦中風的風險多了4倍。

黃軒建議，天冷時可吃熱食以保持核心體溫升高；也可穿襪子睡覺、挑選可禦寒的棉被。此外，運動也是好選擇，不僅可以熱身，還能訓練肌肉，且運動燃燒卡路里，會使身體發熱，讓四肢血管循環加溫。

黃軒提醒，寒流發威時，偶有手腳冰冷是正常的。但若經常感到手腳冰冷，又併有手腳指甲變紫、變青、變黑、胸痛，呼吸困難、持續手或腿疼痛等情況，務必就醫。