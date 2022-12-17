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今晚到周一晨酷寒！一圖看「轉瞬急凍縣市」　下周低溫再2波探底

記者李姿慧／台北報導

極凍寒流強襲，今晚到下周一最酷寒，氣象局針對20縣市發布低溫特報，其中有7縣市可能出現6度或以下低溫，氣象局表示，今天晚間到明天是低溫和水氣配合最佳時間點，3千公尺以上高山有機會降雪，下周再有一波大陸冷氣團壓境，預估將有2波低溫。

▲▼宜蘭棲蘭神木園下雪，棲蘭神木園雪景。（圖／力麗觀光提供）

▲氣象局預測今晚到明晨水氣與溫度條件有機會降雪。（資料圖／力麗觀光提供）

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中央氣象局預報員朱美霖表示，今天鋒面通過，台灣各地有降雨，清晨中部明顯回波，造成明顯降雨，北台灣發布豪雨特報，今天白天各地降雨機率偏高，迎風面大台北、宜蘭、基隆北海岸留意局部大雨豪雨，中南部平地有降雨，山區有持續降雨，今天晚間之後，隨著整體水氣減少，降雨轉趨迎風面地區，山區降雨延後一些，明天周日(12/18)白天之後，各地轉多雲到晴，迎風面雲量偏多。

朱美霖表示，寒流在周日晚間到下周一(12/19)日影響台灣且東移，下周一高壓東移出海，寒流清晨逐漸減弱，白天氣溫回升；下周二、下周三(12/20~12/21)台灣附近氣溫回升，下波強烈大陸冷氣團下周三晚間南下，下周四、五(12/22~12/23)持續影響，後續這一波冷空氣偏乾冷，日夜溫差大，明顯低溫出現在清晨。

▲▼寒流來襲，各地溫度驟降。（圖／氣象局）

▲寒流來襲，一圖看各縣市低溫預測。（圖／氣象局）※點圖放大

北台灣今天白天開始中午氣溫不會回升，且一路下降，白天緩降，晚間陡降，且持續到下周一(12/19)清晨，將有滿長時間處於10度低溫。朱美霖表示，寒流影響，北台灣溫度最先下降，有局部接近10度到11度氣溫，且持續降溫，傍晚會有10度以下低溫。

明天周日(12/18)一整天，北台灣低溫更明顯，中南部低溫也會擴大，周日一整天長時間偏冷，下周一(12/19)清晨輻射冷卻影響下，台南以北、東半部約10度以下，清晨輻射冷卻影響，中南部空曠地區以及苗栗這一帶會有局部6度低溫，也不排除5度上下氣溫。

這波寒流最低氣溫，台南以北、宜蘭約6到8度，花蓮和北高雄約8到10度，台東、屏東、高雄也有10到14度，馬祖約6度，金門8度，澎湖12度，沿海和空曠地區體感溫度更冷。

▲▼寒流來襲，各地溫度驟降。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

下周一白天氣溫回升，中南部可以來到接近20度左右高溫；下波強烈大陸冷氣團南下，下周三(12/21)過後溫度再出現下降趨勢，白天中午氣溫上升，早晚低溫，下周四(12/22)清晨是氣溫低點，下周六(12/24)左右仍有偏低氣溫。

朱美霖表示，東北季風盛行，後面有明顯冷空氣南下，屬乾冷型態，有兩波溫度比較低，包括下周四(12/22)清晨和下周五、下周六(12/23~12/24)夜晚，後期預報仍有不確定性，仍待持續觀察。

至於降雪部分，朱美霖表示，山區降雪要有溫度和水氣配合，今天是一路降溫過程，上半天3千公尺以上高山有2到4度氣溫，若再低一點就有降雪機率；預測今晚到明天清晨是溫度和水氣配合比較好的時間點，3千公尺以上高山有降雪機率，2千公尺以上高山也不排除，後續幾天清晨高山道路會有積冰結霜，提醒大家山區活動留意路況。

▲▼寒流來襲，各地溫度驟降。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

未來一周降雨，明天周日(12/18)白天開始降雨趨緩，降雨以大台北、東半部迎風面有零星降雨，下周三(12/21)隨東北風增強，迎風面水氣增多，大陸冷氣團過南下過程，北部、東半部降雨增多但不顯著，下周四、五(12/22~12/23)，迎風面水氣減少，只剩東半部有零星降雨。

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