早晚溫差大3高病患留意！花蓮2人送醫　消防局呼籲保暖

▲▼氣溫驟降，花蓮北埔分隊一星期內載送2名內科OHCA患者前往醫院急救，所幸經過急救後兩名患者皆恢復自發性血液循環。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最近早晚溫差大，請各位民眾出門時注意保暖，尤其是三高（高血壓、高血糖、高血脂）族群不可輕忽，天氣忽冷忽熱容易造成心血管突然攣縮造成猝死之可能，老年者更應注意自身身體狀況。



近一星期內花蓮北埔分隊已載送2名內科OHCA（到院前心肺功能停止）患者前往醫院急救，其中一位患者為倒在家門前經家人發現後報案，另外一位患者為長期臥床患者，所幸經過急救後兩名患者皆恢復自發性血液循環（ROSC）。

北埔分隊提醒，當發現有人心肺功能停止時，請立即撥打119電話，救災救護指揮中心人員會立即為患者執行線上指導CPR（DA-CPR），請在場民眾幫忙患者實施CPR，搶救黃金時間4-6分鐘，若能於8分鐘內實施AED電擊則更可以大大提升患者存活率，急救不單只有靠救護人員，一般民眾更可以為身旁之親朋好友貢獻一份心力，以免缺憾。



消防局局長林文瑞表示，最近天氣多變化，可採取洋蔥式穿搭法，避免衣物穿著過厚或是涼薄導致感染風寒，有年長者之家庭更應注意長輩穿著，適時添加衣物，降低猝死之發生率，如發現患者失去呼吸心跳，應立即撥打119，請求救護人員協助，維護患者生命財產安全。