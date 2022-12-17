首波寒流報到 ！三高、心血管疾病當心　身體幾種症狀勿輕忽

▲入冬首波寒流周末報到，氣溫驟降對長輩健康以及有心血管疾病患者是一大考驗。(圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

入冬首波寒流周末報到，氣溫驟降對長輩健康以及有心血管疾病患者是一大考驗。門諾醫院心臟內科醫師陳翰興提醒，除了按時服藥別忘了落實保暖，如身體出現異狀、不適，應盡快就醫避免憾事發生。

▲氣溫驟降外出活動，帽子、圍巾、口罩、手套、防滑鞋等都是必要配備，不僅可以抗寒也增添安全。



氣溫驟降，增加了急性腦血管中風及心肌梗塞的風險，門諾醫院心臟內科醫師陳翰興提醒民眾，變天了！有三高、肥胖或是患有心血管疾病患者，除了做好血壓監測、飲食控制外，一定要按時服藥及落實保暖。

▲有三高、肥胖或是患有心血管疾病患者，除了做好血壓監測、飲食控制外，一定要按時服藥及落實保暖。



醫師指出，天氣冷，睡醒後不要急著下床，可以先在被窩內活動身體關節，等身體暖活後再下床，如此可避免因溫差太大而造成突然的病變。另外，許多長輩有早起運動的習慣，他建議盡量避免清晨出門，尤其冷氣團報到時更要調整外出運動時間，或是選擇在家中以彈力帶、治療球等，做些伸展運動。若一定要外出活動，帽子、圍巾、口罩、手套、防滑鞋等都是必要配備，不僅可以抗寒也增添安全。醫師提醒，不論在室內或戶外，手腳的保暖很重要，惟有手腳保暖足夠，身體自然暖和。而許多民眾習慣開暖氣、暖爐等保暖設備，醫師建議，室內與戶外的溫差大約維持5到7度，以免造成溫差過大血管急遽收縮。

▲▼出現疲累、喘、頭暈、頭痛、想吐等情形，往往會以為只是普通的感冒或疲累，反而讓自身暴露在高山症的危險之中。



陳翰興進一步說，溫度低、血管容易收縮，民眾可透過幾個現象自我檢測，像是突然覺得胸悶胸痛、呼吸困難、噁心頭暈等症狀，很有可能是急性心臟病。如果發現家人臉部表情不對稱、雙手無法順利平舉及口齒不清，就要提高警覺，很可能是中風的徵兆，應及早就醫。此外，天氣冷，熱騰騰的薑母鴨、羊肉爐或是火鍋可說是大眾的最愛，但這些鍋物往往都是高鹽、高鈉甚至還有酒，過量攝取不僅會造成高尿酸、高膽固醇、高血壓、高血脂，也不利心血管，甚至還有引發腦溢血的風險；建議患有三高、心血管疾病患者要多加留意與忌口。





根據中央氣象局表示，寒流周末報到且越晚越冷，甚至高山有望降雪，讓不少追雪族躍躍欲試，門諾醫院心臟外科醫師楊凱迪就特別提醒，上山追雪，當心保暖工作沒做好反而增加心肌梗塞的風險。醫師表示，海拔超過2500公尺以上，人就容易因為低壓、低氧等環境，而產生生理變化，出現疲累、喘、頭暈、頭痛、想吐等情形，經驗不足的民眾，往往會以為只是普通的感冒或疲累，反而讓自身暴露在高山症的危險之中。因此建議民眾上山賞雪，除了保暖衣物要準備充足，剛到高海拔地區時，應先休息，待身體適應氣溫環境後再開始活動。