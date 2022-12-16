苗栗太玄宮掌摑事件「2角度影片瘋傳」　新科縣長鍾東錦說話了！

▲當事人宋姓女子堅稱臉上傷勢是鏡框造成的 。（圖／攝影中心攝）

記者劉人豪／苗栗報導

苗栗太玄宮「掌摑事件」鬧得沸沸揚揚，而廟方在記者會上的說法，認為影片是惡意剪輯、配音，揚言提告攝影師等，沒想到後續還有另一角度的影片曝光，也是有聽到「啪」的悶響。對此，苗栗縣長當選人鍾東錦今天在臉書被民眾問到此事時也留言表示，「影片在交叉比對後應該沒有變造疑義」。

有民眾在鍾東錦的臉書詢問，對於頭份太玄宮事件，宮方要提告錄影者，而錄影者有表示他的影片並未剪接過，「縣長認為是否恰當，或有什麼看法嗎？」

▲鍾東錦發表對太玄宮一事的看法。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）

鍾東錦在臉書回應網友指出，民俗信仰的本意在勸人向善，除應遵守社會規範以外，更應以身作則，為自身的影響力負責。並表示文化可以脫離信仰的框架，讓各種不同信仰的人，都能坐下來尊重對方的立場，並且藉由特殊的傳統祭典、儀式、裝置或藝術作品等，來了解對方的內涵與動人之處。

鍾東錦認為，以信仰為媒介的團體或代言人，更應惕勵己身，萬勿以代神卻誤神的方式，使單純的信仰複雜化、個人化，對信仰本身是一種傷害。目前相關事證的內容已在司法調查中，作為公眾人物，靜待司法的檢驗與判決，然而影片在交叉比對下應無變造疑義，希望當事人能夠勇於面對社會，以台灣人良善的本性而言，原諒不難，但改過與承認需要勇氣，加油。

全案之所以引發熱議，主要是日前「墨龍中壇元帥」起乩降駕時，忽然對女工作人員賞了一個耳光，但太玄宮強調非事實，而被打的女工作人員也說自己沒有被打巴掌，臉上瘀青是眼鏡被打掉、鏡框刮傷造成，並揚言將控告拍攝者涉嫌違反《著作權法》以及加重誹謗等罪，但外界仍對太玄宮對女工作人員的說法存疑。