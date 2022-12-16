台南學甲槍擊案供槍者落網　檢警證實槍手孔祥志「已偷渡出境」

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案有重大突破，與紅龜洪政軍同列指揮共謀層級、並提供作案衝鋒槍的47歲楊姓男子到案，專案小組也證實，槍手孔祥志已經偷渡出境，協助偷渡涉案人檢警已掌握。根據檢警初步調查，全案的犯案動機與「利益」有關，但專案小組沒有進一步說明。

▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將全數涉案人緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局副局長吳敬田指出，台南市警局偵辦11月10日學甲區發生88槍槍槍擊案，專案小組有重大突破，除查明相關犯罪嫌疑人紅龜洪政軍（負責策畫指揮）、槍手孔祥志（負責執行開槍）、李姓犯嫌負責接應、郭姓犯嫌負責提供作案工具外，負責共同合謀、提供作案衝鋒槍給紅龜，再交給槍手孔祥志開槍，與紅龜同屬「指揮層級」的楊姓犯嫌則已被警方緝獲。

楊嫌是在2022年8月間，與紅龜、孔祥志等人謀畫這起槍擊案，初步調查作案動機與「利益」有關。

吳敬田說，本案報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組不分晝夜每日都開專案會議，抽絲剝繭的比對分析各項資料，警政署黃署長亦5次南下參與專案會議督導偵辦，並指示警政署周警政委員幼偉全程指導台南市警局專案小組偵查策略。經深入追查，該槍擊案為有組織的犯罪行為，分指揮、共謀及執行3個層級，雖然所有共犯於今年8月上旬開始謀議犯案，製造犯罪斷點，但專案小組逐一釐清槍手及犯罪集團架構，先於12月6日將負責接應的李姓共犯拘提到案，並經聲請羈押獲准，再於12月14日查獲楊姓共犯到案，並再次拘提之前被法院交保的郭姓共犯，於15日解送台南地檢署複訊後，由檢察官向台南地院聲請羈押禁見2人，法院預計16日下午4時30分左右召開羈押庭審理。

吳敬田說，本案洪、楊、孔都是台南學甲人，從小就認識，且都一起犯案，初步調查本案係由洪、楊、孔等嫌在2022年8月上旬謀劃此案，係十分有計劃、有組識之預謀犯罪，從10月23日先將交通工具放在花園夜市，11月9日接應孔嫌騎作案工具，11月10孔嫌前往開槍，隨即依計畫逃亡，整個作案程序都是經過縝密計畫，環環相扣，目前專案小組查出孔祥志應已偷渡出境，專案小組有掌握協助偷渡的對象，會進一步查明偷渡管道。另紅龜有可能還在國內，也有可能已偷渡國外，但專案小組研判，紅龜仍留在國內的可能性頗大，專案小組會繼續釐清追查。

吳敬田強調，本案專案小組有信心一定會將涉案人全數緝捕歸案，目前無論是全國警察單位、海巡署、移民署、法務部調查局…等司法機關，都攜手合作，全力追緝相關涉案人及其他共犯，相關犯嫌、共謀共犯，無論逃到天涯海角，一定將他們查緝到案。