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社會 社會焦點 保障人權

太玄宮打人「另角度14分片曝」　攝影師看完：證明巴掌聲非配音！

記者劉人豪／綜合報導

苗栗頭份太玄宮墨龍中壇元帥起乩降駕，掌摑女信徒一巴掌引起熱議，太玄宮記者會強調絕無打巴掌，是影片被惡意剪輯，揚言要提告拍攝的攝影師。不過另一視角影片於記者會後曝光，乩身出手後仍聽到「啪」的悶響，而攝影師也表示看過該段不同角度的影片，並強調「這代表巴掌聲絕不是我配音的」！

▲▼新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊。（圖／翻攝爆料公社）

▲新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊。（圖／翻攝爆料公社）

日前「墨龍中壇元帥」起乩降駕時，忽然對女工作人員賞了一個耳光，但太玄宮強調非事實，而被打的女工作人員定調不是被打巴掌，臉上瘀青是眼鏡被打掉、鏡框刮傷造成，並揚言將控告拍攝者涉嫌違反《著作權法》以及加重誹謗等罪，。而受害者宋女現身表示是意外情形，認為各界指控讓她有相當大的壓力，輿論也造成宮裡困擾壓力，外界的說法是不實指控。

▲▼太玄宮說明，當事人宋姓女子堅稱臉上傷勢是鏡框造成的。（圖／記者邱中岳攝）

▲太玄宮說明，當事人宋姓女子堅稱臉上傷勢是鏡框造成的。（圖／記者邱中岳攝）

然而，另一視角的影片於記者會後曝光，可看到女信徒靠近幫忙時，後方的女子不斷大叫「快點啦！動作啦！」此時，乩身右手突然往後，再向前打在女信徒的臉上「啪」的悶響，將女信徒打退了好幾步。

《ETtoday新聞雲》詢問攝影師是否有看過該片段，他表示有看過這不同角度的片段，「代表巴掌聲不是我配音的」，並強調宮方從來沒有跟他說不能拍，在記者會後也沒有跟他聯絡過，還說宮方有阻止的話，後面怎麼還會讓他拍4段影片，連回駕的時候也沒有阻止他。

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