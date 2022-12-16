醫生投資外匯被騙2千萬　「大家全退群」才發現上當...25人落網

記者鄧木卿／台中報導

刑事局偵六大隊第四隊去年12月獲報，台中1名60歲醫生誤信詐騙集團的投資顧問群組，分6次共匯出2030萬元，等到要領錢領不到才驚覺被騙，警方從匯款帳戶發現，1千多萬流向以趙姓男子為首的詐團，1千多萬流到有竹聯幫背景、以黃姓男子為首的詐團，趙黃2主嫌25萬元交保，其餘23人則是10萬至20萬不等。

▲▼刑事局偵六隊第四隊在台北市、基隆市分別逮捕2組詐團共25人，25人後來全都交保。（圖／民眾提供，下同）

刑事局六隊四去年12月接獲被害人報警，他透過網路加入詐騙集團的外匯投資LINE群組，詐騙成員佯裝投顧老師及其他會員，煽動被害人轉帳賺取高額利潤，被害人眼見自己每個月帳戶內的金錢愈來愈多，也就愈有信心，陸續匯出100萬、300萬、500萬、500萬、600萬和30萬元，等到被害人想把賺到的錢領回，卻被以手續費等各種理由推拖，甚至後來群組的人都退光了，這才驚覺不妙。

警方調閱被害人匯出的帳戶，發現詐團分工細密，先誘騙被害人將投資款項匯到第1層人頭帳戶，再透過3、4層轉帳洗錢，帳戶高達38個，經分析比對，今年3月，在台北市中山區某棟商辦大樓逮捕26歲趙姓主嫌等14人，趙嫌承租商辦，作為車手休息站。

8月又在基隆逮捕以24歲黃姓主嫌為首的詐團11人，黃和手下2名幹部29歲連姓男子、26歲朱姓男子都是竹聯幫成員，其中，警方在巷口等候黃嫌外出溜狗時，一擁而上，狗狗嚇得趴地不動。

警方在台北、基隆2地共查扣金融存摺20餘本、提款卡17張、手機25支、現金2萬7300元、安非他命10.86公克、玻璃球吸食器1組、BMW自小客車1台、點鈔機2台、電子磅秤及分裝袋等證物。

警方訊問後，將25人全依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦，其中有9人聲押但未獲准，趙黃2名主嫌各依25萬元交保，其餘23人則是10萬至20萬不等。