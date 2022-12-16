梧棲建築工地意外！同事9F吊料「磁磚掉落」　移工慘遭爆頭亡

▲梧棲一處建築工地驚傳意外，越籍男移工遭9樓墜落的磁磚砸破頭慘死。（圖／示意圖）
記者鄧木卿／台中報導
台中市梧棲區一處建築工地昨(15日)下午4點34分驚傳工安意外，30歲楊姓越南籍移工在該工地B2地下室工作，另有工人在9樓進行電梯直井吊料作業，吊料過程磁磚墜落擊中楊男，導致頭骨破裂，明顯死亡，警方依規定製作相關資料並報請檢察官相驗。
勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心昨晚8點29分獲報後派員檢查，如有違反職業安全衛生法令時，將依規定處3萬元至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦。
▲梧棲一處建築工地驚傳意外，越籍男移工遭9樓墜落的磁磚砸破頭慘死。（圖／示意圖）
記者鄧木卿／台中報導
台中市梧棲區一處建築工地昨(15日)下午4點34分驚傳工安意外，30歲楊姓越南籍移工在該工地B2地下室工作，另有工人在9樓進行電梯直井吊料作業，吊料過程磁磚墜落擊中楊男，導致頭骨破裂，明顯死亡，警方依規定製作相關資料並報請檢察官相驗。
勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心昨晚8點29分獲報後派員檢查，如有違反職業安全衛生法令時，將依規定處3萬元至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦。
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