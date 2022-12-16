梧棲建築工地意外！同事9F吊料「磁磚掉落」　移工慘遭爆頭亡

台中市南屯區10日發生一起工安意外，廖姓工頭在施工時，不慎從4樓電梯井墜落1樓，他落地後掙扎打電話向119求救，但救護人員到場時已無生命跡象，經送醫搶救仍不治。案經勞動部中區職安中心調查，發現包商及營造廠涉有疏失，將開罰3至30萬元，並勒令停工。