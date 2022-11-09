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全國唯一多體感工安防災活動　勞工領袖大學學員參加

▲為提升在職勞工在職場上的安全防範意識及工作職能，勞工局帶領學員參與「工安體感訓練及健康促進示範觀摩會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為提升在職勞工在職場上的安全防範意識及工作職能，勞工局帶領學員參與「工安體感訓練及健康促進示範觀摩會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲相當重視勞工職場安全，為提升在職勞工在職場上的安全防範意識及工作職能，9日勞工局將勞工領袖大學課程領域延伸至「職業安全防災模擬(XR)訓練中心」，帶領學員參與「工安體感訓練及健康促進示範觀摩會」，透過參訪及體驗學習，提升學員職場安全衛生觀念與意識。

勞工局長王鑫基表示，勞工領袖大學採取初階、進階、高階、菁英班的階梯式學習系統，讓大家由淺入深瞭解在職場上所必備的知識，如勞動權益、職業安全、工會法規、溝通技巧、管理知能等多元課程，讓在職勞工朋友透過不斷學習提升自我工作職能。

勞工局用心規劃知識與實務多元課程，今年更來到全國唯一透過AR、VR、MR等混合多種實境技術的「XR-職業安全衛生多體感延伸實境防災模擬訓練場域」，這是由國家科學及技術委員會南部科學園區管理局及勞動部職業安全衛生署合作打造，運用全新技術為勞工辦理「沉浸式教育訓練」的新平台，課程除了邀請到南區勞工健康服務中心李俐穎職能治療師，講授工作相關肌肉骨骼疾病與痠痛緩解，以及南區職業安全衛生中心講師解說職安法令，更透過分組讓學員進行VR墜落職業災害模擬訓練系統、擬真投影局限空間職業災害模擬訓練系統、MR化學品職業災害模擬訓練系統等多體感體驗職業災害防災訓練課程，讓學員透過臨場觀摩及親身體感的訓練模式，加深學員對工作環境潛在危害的認知，進而提升學員安全衛生實務經驗以降低職業災害發生率。

▲為提升在職勞工在職場上的安全防範意識及工作職能，勞工局帶領學員參與「工安體感訓練及健康促進示範觀摩會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學員周先生分享時，感謝勞工局安排參訪活動，平時課堂上所講述的職安課程，透過親身體驗最新科技的擬真環境，可以在安全的教學環境下，身歷高空其境的學到工安知識，提醒自己危險皆在一瞬間發生，更要落實事前的預防與準備工作，周先生說建構安全的工作職場需要靠大家一起努力，未來運用所學做職安種子，將此經驗帶回職場。

勞工局與國立成功大學共同精心規劃勞工領袖大學課程，期許讓勞工朋友不斷學習，並將所學帶回所屬工會、企業帶領團隊共同成長，提升臺南市民勞動素質，使台南成為一個更具國際競爭力的優質、希望城市，相關課程資訊可洽勞工局職訓就服中心06－6330820。

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