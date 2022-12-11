台中模板工頭墜4樓　「掙扎打119求救」仍不治！勒令停工開罰

▲廖姓工頭施工時不慎4樓墜落1樓，送醫搶救不治。示意圖，與本案無關。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區10日發生一起工安意外，廖姓工頭在施工時，不慎從4樓電梯井墜落1樓，他落地後掙扎打電話向119求救，但救護人員到場時已無生命跡象，經送醫搶救仍不治。案經勞動部中區職安中心調查，發現包商及營造廠涉有疏失，將開罰3至30萬元，並勒令停工。

台中消防局指出，10日上午10時41分接獲報案，報案人自稱由工地高處墜落，立即派遣春社分隊2車7人，由春社分隊小隊長陳南田帶隊前往救援，到場發現患者疑似掉落至電梯井，已無呼吸心跳，給予必要處置後送醫搶救，仍不幸宣告不治。

警方初步調查，廖男（42歲）是板模工頭，在工地4樓拆卸電梯井旁板模時，疑重心不穩摔落到1樓電梯井，墜地時還自行打電話向消防求救，送往中港澄清醫院急救無效。經查，廖男未婚、無特別疾病史，今日檢方相驗確認死因是墜落致死，家屬對死因無意見。

勞動部中區職安中心針對此案調查，發現工地電梯開孔沒有防護設施，施工人員也未有安全帶確保，包商與營造商涉違反職安法，開罰3萬至30萬元、勒令停工。另外，包商及營造商涉嫌過失致死罪部分，檢警正調查釐清。