「醫」起守護寶貝健康　桃竹竹苗共推兒童友善醫療

▲與會衛生單位及醫療院所溫馨合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市衛生局舉辦大手牽小手「醫」起守護寶貝健康成果發表會暨頒獎典禮，分享桃竹竹苗衛生局共同推動兒童友善醫療服務機制，今年度延續輔導6家醫院，亦規劃診所獎勵方案鼓勵基層院所參與、輔導醫療院所發展在地化兒童友善措施與醫療照護，落實與強化兒童分層分級的雙向轉診醫療照護網絡；會中也表揚6家卓越醫院、7家績優診所及本市5家參與幼兒專責醫師制度計畫成果卓越醫療院所。

新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市是兒童城市，18歲以下孩童占總人口數超過20%，為全國第一，在兒童醫療照護資源方面，一直是本市施政重點，從過去兒科聯防政策協調整合小兒科夜間急診整合服務，提供24小時小兒急診醫療服務，到今年11月竹竹苗首座馬偕兒童醫院正式營運，提供每位孩子就醫需求之全人照護，用心呵護孩子們的健康，做父母全方位的「育兒神隊友」。

陳章賢感謝各醫療院所共同推動兒童友善醫療照護，提升本市兒童醫療品質，完備兒童轉診網絡與提供友善安全環境，打造親子友善幸福城市。

衛生局長吳欣席表示，感謝桃竹竹苗衛生局、專家委員及6家醫院共同推動參與兒童友善醫療計畫，依醫院特性發展專屬兒童友善醫療照護模式。今年度共同照護兒童門診友善就醫服務約20萬人次、兒童及孕產婦社區轉診網絡服務約1萬2千人次；應追蹤兒童個案轉介後續照護率達8成以上、兒童友善就醫服務滿意度平均達9成以上。

吳欣席指出，今年度也進行基層診所兒童就醫環境獎勵方案，遴選7家標竿診所，加強兒童雙向轉診與轉銜與建構社區兒童友善醫療照護網絡，落實兒童連續性、整合性的醫療照護。

他說，未來持續推動兒童友善醫療及推行幼兒專責醫師制度，讓兒童預防保健與初級照護專人管理就近診所可以獲得，急重罕症也可及時轉銜至社區醫院，家長不用再帶著寶貝奔波求診，共同營造家長安心放心、小孩開心的醫療環境，守護小幼苗健康快樂成長。

衛生局表示，為減輕孩子對醫療院所的恐懼及「以家庭為中心」提供親子舒適、安全的就醫環境，110年起與桃竹竹苗衛生局及醫療院所共同推動兒童友善醫療機制，今年度也藉由獎勵方案鼓勵基層院所參與，透過專家委員實地考察參訪，鼓勵醫療院所在硬體限制下，發展童趣療癒環境設計、在地化友善醫療服務流程，讓就孩子就醫過程處處感受溫馨與關懷，更與父母保持良好的醫病關係及建立完善轉診、轉介制度。

衛生局指出，桃竹苗地區共6家兒童友善醫院榮獲「醫院組卓越獎」，有新竹臺大分院新竹醫院、新竹國泰醫院、林口長庚紀念醫院、聯新國際醫院、東元綜合醫院與大千綜合醫院。

榮獲「診所組卓越獎」有3家，有麥建方小兒專科診所、吳鎮宇親子耳鼻喉科與竹南診所；榮獲「診所組優良獎」則有4家林君怡小兒專科診所、晨心兒科診所、福苗診所與德信診所。

另，本市共5家醫療院所榮獲「幼兒專責醫師制度計畫績優獎」，包含小森林兒科診所、國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院、謝德貴兒童診所、林敬堯親子診所、廖明厚小兒科診所。