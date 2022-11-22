竹市推居家失能照護　23醫師深入家戶服務

▲陳萬龍醫師到宅服務，給予專業諮詢及醫療服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為提供長照更完善服務，新竹市政府於108年推動「居家失能個案家庭醫師照護」方案，與在地基層18間診所醫師及護理人員合作，提供專業健康諮詢及醫療照護服務，推動至今已逾3,500名長照個案受惠。新竹市代理市長陳章賢表示，為服務更多失能者，鼓勵本市醫療院所及醫師共同加入，提供專業健康諮詢及醫療照護服務，共同守護新竹市長輩的健康。

陳章賢說，許多長輩因行動及外出不便，市府為了讓長輩有更好的生活品質，自前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內推動「居家失能個案家庭醫師照護」服務，與在地基層診所合作，由醫師及護理人員到宅服務，提供社區內居家失能個案健康及慢性病管理，給予專業的醫療服務，打造友善健康城市。

新竹市衛生局長吳欣席說明，新竹市截至111年10月底65歲以上老年人口數為6萬3千多人，長期照顧失能者為5千餘人，本市自108年9月起推動「居家失能個案家庭醫師照護」方案，讓失能等級2至8級的民眾免費接受醫師、護理師定期訪視，並建立居家失能長輩醫療照護網絡，目前已有18家診所、23位醫師加入，服務至今已逾3,500名長照個案受惠，為提供更多服務量能，期盼召募更多居家醫師加入，為市民的健康把關。

「吳爺爺能夠穩健地走出診所，與他成為好朋友是件快樂的事」，林家億醫師表示，吳爺爺因長年慢性病及膝關節退化性疾病，走路需要拐杖協助，在家經常發生跌倒，加上年事已高的吳奶奶也需要受照顧，因此女兒向市府申請長照服務，經專員至家中評估申請完成後，由醫師及護理師到宅提供健康與慢性病管理。讓行動不便的吳爺爺和奶奶備感溫暖，家人也在長照服務的幫助下減緩了照顧上的壓力。

「定期去南寮看看已經是我固定的工作」，陳萬龍醫師也表示，在居家失能個案家庭醫師照護計畫執行後，一直堅守著居住在南寮地區的長輩健康，他說，如果沒去就好像有一件事情沒做完，心中懸著掛念那些長輩的心。

陳萬龍醫師表示，加入長照醫師行列就是希望能夠將醫療服務串連，把資源用在最需要的人身上，期盼更多醫師的參與，一起為長期照護共同努力。

市府指出，基層醫師擔任長照家庭醫師的先鋒，提供居家到宅醫療上專業性的評估，減緩個案失能之惡化，並銜接急性後期與長照體系「整合」的醫療資訊等，讓長照服務增添了加值性的醫療專業照顧、共同守護長輩們的健康；今(111)年醫師節慶祝大會中，特別頒發6位醫師「長照服務貢獻獎」，感謝基層診所與醫師公會對「居家失能個案家庭醫師照護」方案的支持與推動。

衛生局表示，將持續與本市醫師公會及診所協會合作，讓更多醫師加入，提供失能長輩健康諮詢與醫療照護服務，並掌握個案健康狀況，民眾若有需求，可洽詢新竹市衛生局長期照顧科，長照專線1966或電話03-5355283將有專人為您服務。