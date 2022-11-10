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竹市「防疫模範生」60位幸運兒出爐　多項大獎等你來領

▲「防疫模範生」最後領獎的時間至111年11月11日17：00止。（新竹市政府提供）

▲「防疫模範生」最後領獎的時間至111年11月11日17：00止。（新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

幸運兒就是你！新竹市政府表示，為鼓勵本市孩童施打Covid-19疫苗，舉辦「防疫模範生」抽獎活動，共抽出60位中獎幸運兒，目前尚有1名貳獎「Windows平板電腦」、3名肆獎「SONY無線耳機」以及23名伍獎等待領取，呼籲幸運兒別錯過領獎機會！新竹市代理市長陳章賢表示，本市今年8月推出防疫模範生獎勵計畫後，共吸引逾2萬名孩童接種疫苗，盼透過抽獎活動鼓勵學生及幼兒接種疫苗，增強自我保護力，守護家人健康。

陳章賢表示，截至今日新竹市18歲以下Covid-19疫苗接種率高達八成，共計逾八萬人施打，本市長期致力推動疫苗施打，在前市長林智堅、前副市長沈慧虹的帶領下，於110年5月率全國之先，成立大型戶外疫苗施打站，並由基層診所、醫院「熱心醫護團」進駐。他說，同年6月也是全國第一為長輩造冊施打疫苗的縣市，更提供疫苗計程車等貼心免費服務，加強宣導「收到通知來就打」，衝出全市亮眼疫苗覆蓋率，疫苗施打成效也榮獲「衛生福利部疾病管制署」Covid-19疫苗施打7獎肯定；而今年5月民調也顯示，市民對新竹市在疫情期間「疫苗施打規劃」有89.5%的高滿意度。

陳章賢指出，市府也於今年10月攜手遠東巨城購物中心，設立「巨城疫苗施打站」，提供18歲以上民眾接種莫德納次世代雙價疫苗，並加碼贈送「Q版疫苗鑰匙圈」，活動辦理4日共吸引逾5,000名市民前來施打，獲得民眾熱烈回響，市府也將持續辦理相關活動，鼓勵民眾接種疫苗，守護市民健康、提升保護力。

衛生局長吳欣席表示，「防疫模範生」獎勵計畫考量遠距教學，盼讓孩子們擁有線上學習工具，因此推出Iphone 14手機，以及Windows平板電腦、AirPods無線耳機、SONY無線耳機等多項電子產品，讓中獎的學童與家長們都直呼「太幸運了！」。例如中了壹獎Iphone 14的陳同學，陳媽媽在接到電話時開心地尖叫，陳同學本人則是在聽到中獎時，興奮的睡不著，就連學校的老師和同學也驚訝不已，並互相鼓勵趕快去接種疫苗。

「打疫苗還能抽獎簡直是雙贏！」中了貳獎的李媽媽領獎時笑稱，一開始接到衛生局通知中獎時，還以為是詐騙電話，到衛生局領到獎品後才相信是真的中獎。她說，接種疫苗本來就能保障身體健康，感謝新竹市政府這麼用心，額外加碼舉辦抽獎活動。此外，中了肆獎的莊小妹妹，懵懵懂懂的她雖不知道發生什麼事，但媽媽已經開心地在詢問是否有其他活動可以參加。

衛生局表示，防疫模範生獎勵計畫截至今日尚有1位貳獎Windows平板電腦、3位肆獎、23位伍獎幸運兒尚未現身，提醒所有中獎人最後領獎的時間為111年11月11日（五）17：00止，領獎地點為新竹市衛生局(新竹市中央路241號10樓)，請本人或法定代理人攜帶戶口名簿，及法定代理人身份證前來領取，逾期將由備取名單遞補。

衛生局說明，Covid-19疫苗與流感疫苗可以同時施打，無需時間間隔。自11月1日起，Moderna次世代雙價疫苗（原病毒株/Omicron變異株BA.1）可作為追加劑施打，接種對象擴大為12歲至17歲青少年。另，流感疫苗也開放50歲以上民眾對象施打，呼籲民眾戴口罩、打疫苗，一起和家人守護健康。

衛生局補充，本市三區衛生所每週一至五上午9-11時，提供民眾莫德納次世代疫苗，以及公費流感疫苗接種服務，免預約隨到隨打，並同時開放多間醫療院所提供民眾接種次世代雙價疫苗，接種時段資訊請參考（https://reurl.cc/D3obnd）。

另，公費流感疫苗接種服務合約醫療院所資訊請參考 （https://reurl.cc/eWxxQQ）， 請務必事先電話預約後前往，也提醒民眾若COVID-19確診請間隔3個月後再行施打，疫苗相關問題，可電洽居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

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