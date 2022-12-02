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竹市雙價疫苗　即日起開放6至11歲兒童接種

▲「卡通造型易拉扣」，數量有限歡迎搶先預約施打。（圖／新竹市政府提供）

▲「卡通造型易拉扣」，數量有限歡迎搶先預約施打。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

竹市學生限定，打疫苗送好禮！新竹市衛生局今(2)日表示，莫德納BA.4、BA.5次世代雙價疫苗已開放施打，提供12至17歲青少年作為追加劑使用，今日起擴大施打對象，開放6至11歲兒童進行接種。新竹市代理市長陳章賢表示，為鼓勵本市兒童及青少年接種疫苗，即日起，凡就讀新竹市學校的孩童於本市合約醫療院所接種次世代雙價疫苗，即可獲得熱門Q版疫苗鑰匙圈或卡通造型易拉扣等好禮，歡迎符合接種資格的孩子接種，保護自己也守護家人。

陳章賢表示，新竹市是全國最年輕的城市，17歲以下人口數占總市人口近20%。市府為提升學生群體免疫力，除了安排校園集中接種，更於今年9月舉辦防疫模範生打疫苗抽獎活動，共送出iPhone及平板電腦等40多項大獎。截至今年11月底，本市18歲以上接種次世代雙價疫苗者已有超過3萬5千人接種，盼18歲以下還未施打的學子盡快接種雙價疫苗，一起安心接種、落實防疫新生活。

他說，市府長期推動防疫工作，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，於去年5月疫情嚴峻時率全國之先成立大型戶外疫苗施打站，同年6月也是全國第一為長輩造冊施打疫苗的縣市，今年更獲衛福部及疾管署評比Covid-19疫苗施打服務卓越獎、為全國獲獎最多縣市，屢獲市民及中央高度肯定。

衛生局長吳欣席表示，現今全國疫苗覆蓋率提升，佩戴口罩防疫規範也於逐漸鬆綁，但疫苗接種還是不能少，為提升青少年疫苗覆蓋率、守護孩童健康，新竹市特別準備熱門的Q版疫苗鑰匙圈和卡通造型易拉扣各1,000份，平均配置在三區衛生所及各醫療院所，凡就讀新竹市在校學生，於本市接種疫苗之指定診所（https://reurl.cc/vmp17y）接種次世代雙價疫苗，施打時在評估表上備註學校和班級，即可獲得上述精美好禮二擇一，數量有限送完為止，歡迎同學們盡速預約施打。

衛生局補充，即日起BA.4、BA.5雙價疫苗提供已完成接種莫德納或Pfizer-BNT基礎劑之滿6歲至11歲兒童作為追加劑接種；此外，對於滿5歲至未滿6歲兒童則提供單價Pfizer-BNT疫苗(兒童劑型)作為追加劑接種，以提供免疫保護力。

衛生局提醒，次世代疫苗僅作為追加劑使用，未完成基礎劑之民眾，請勿重複接種，若為3個月內曾經確診者，可於確診滿3個月後自行向合約疫苗診所預約接種疫苗（https://reurl.cc/vmp17y），民眾如有任何防疫疑問請撥打疾病管制署1922疫情通報專線或衛生局防疫專線03-5320900洽詢，或至本市COVID-19防疫資訊專區 （https://reurl.cc/D3obnd）查詢和預約。

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