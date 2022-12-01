竹市響應世界愛滋日　推動「在家愛滋自我篩檢計畫」

▲新竹市共設4台愛滋自我篩檢試劑自動服務機。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

響應12月1日世界愛滋病日，新竹市衛生局表示，市府配合中央推動「在家愛滋自我篩檢計畫」，民眾可至「自動服務機」、「網路訂購超商取貨」或「實體通路」等通路，購買愛滋自我篩檢試劑，全市共設8處據點，提升便利性及可近性；也呼籲民眾性行為時應全程使用保險套及水性潤滑液，除可加強自我保護、預防愛滋病毒感染外，亦可預防淋病、梅毒等其他性傳染病。

新竹市衛生局長吳欣席表示，市府重視市民健康，為讓民眾瞭解自身健康，及早發現並接受治療，民眾可至衛生所、合作民間團體、校園、社區藥局等處取得篩檢試劑，或使用網路訂購超商取貨，運用簡單篩檢工具在家就能做愛滋定期篩檢，兼顧隱私與便利性，鼓勵有需要的民眾多加運用。

吳欣席指出，本市愛滋感染者用藥及就醫率高達95%，衛生局也積極強化民眾對愛滋防治觀念，針對有不安全性行為者或伴侶為愛滋感染者，可進行暴露愛滋病毒「前」預防性投藥，亦為預防愛滋病毒感染方式之一，透過穩定持續使用預防藥物，讓體內有足夠藥物濃度，可預防被愛滋病毒感染。

衛生局說明，「在家愛滋自我篩檢計畫」可透過下列3方法領取篩檢試劑，每支試劑費用為200元：第一、實體通路，民眾可前往合作民間團體購買，本市販售據點有倫洋藥局、倫洲藥局、風城部屋、信芳藥局4處，部份民間團體也提供夜間及假日時段服務，詳情至活動網站查詢（https://reurl.cc/lZyX49）。

第二、自動服務機，本市共設4台自動服務機，分別位於元培醫事科技大學、中華大學、康妍藥局及風城部屋，民眾可就近前往購買；第三、網路訂購超商取貨，每人每月可訂購1次，可選擇離家近的超商領取，另需支付45元物流費，詳情請見（https://reurl.cc/LXlDr7）。

衛生局指出，愛滋病感染途徑有3種，包含不安全性行為、血液交換及母子垂直傳染，呼籲有性行為者，建議至少1次篩檢；有不安全性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

衛生局呼籲，愛滋病毒初期症狀不明顯，唯有透過血液或唾液篩檢，才能知道自己在發生風險行為後是否感染，並再度提醒性行為應全程正確使用保險套、不與他人共用針具、稀釋液，就可有效遠離愛滋病、性病感染風險。如有相關疑問，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢或撥打國內免付費防疫專線1922及本局防疫專線5355130洽詢。